上期提及頭暈是很常見的病徵，原因眾多，病人有時也分不清應該看哪一科醫生。其實頭暈是一個統稱，可分為幾類：

暈眩（Vertigo）：天旋地轉，感到自己或周圍環境在旋轉。這是最令病人害怕的一種症狀，因通常沒有先兆，往往伴隨惡心、嘔吐、心悸、冒冷汗等，大部份是因耳科問題，如前庭神經炎、姿勢性暈眩（例如頭部轉動或由床上坐起身時發作）、梅尼爾氏症等。慶幸大部份屬短暫性，隨着時間都會有所改善。小部份個案是由腦幹或小腦中風、後顱窩瘤等較嚴重病變引起。如果出現其他症狀如手腳不靈活、言語不清、視覺重影等，需更小心是否腦部病變。如處理不當，可致病情惡化甚或危及生命。另外，藥物、貧血或糖尿病也可造成暈眩。

昏厥（Syncope）：短暫失去意識。患者突然眼前一黑失去知覺，有時會因此跌倒受傷，因此對長者更為危險。常見原因包括心臟病變、姿勢性低血壓（如突然站立致低血壓，常見於服用抗血壓藥物的長者）、腦血管狹窄等。當中心臟問題以突發性心律不齊最常見，或需由心臟科醫生進一步檢查。而血管過窄會令腦部供血不足，當血壓改變或運動時特別容易發生，屬於中風前的預警，需要腦神經科醫生謹慎處理。在年輕人當中，迷走神經性昏厥也是常見原因。迷走神經掌控血管的收縮和心跳的快慢，緊張、情緒高漲或過度疲累皆可引致發病。患者通常較瘦削，缺乏運動及情緒容易緊張，有些人看見血液或可怕事物會暈倒也屬此類。這類情況大多沒有長期影響，並可透過一些訓練而改善。

頭暈（Dizziness）：最常見的頭暈種類，也是令醫生最頭痛的一種。患者通常會感到不適，但又難以描述得很精準。這些個案通常與壓力大、焦慮或憂鬱有關，也有可能由藥物或貧血引起。對於此類患者，醫生需耐心聆聽，有時會發現原來與家庭關係、失業、學業壓力，甚至失眠或失戀等引致情緒不穩有關。當排除患者有其他嚴重疾病後，可鼓勵他們重整生活，例如維持正常社交、多做運動、妥善安排作息時間等等。情況較嚴重的患者，則可能需要服用抗抑鬱藥物。

黃海東 中大醫務中心神經外科專科醫生