【本報訊】本港昨新增一人接種武肺疫苗後死亡事件，一名59歲男子西貢遠足期間被發現失去知覺，送院後不治。死者本月18日曾接種復必泰（BioNTech，簡稱BNT），打針後逗留接種中心觀察期間並無不適，個案將交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

本港累計11人接種武肺疫苗後死亡，其中九人接種科興，兩人接種復必泰。衞生署昨晚公佈，根據醫管局提供的資料，一名59歲男子於西貢遠足時失去知覺，由政府飛行服務隊送往東區尤德夫人那打素醫院，搶救後死亡。根據資料，他七日前、即本月18日在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

昨早有行山客在西貢麥理浩徑第二段的西灣山發現一名男子昏迷，據悉死者當時獨自行山。

衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，有關將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

政府亦公佈，再有五人打針後不適送院，全部均接種科興疫苗，其中一人需留院。該名26歲男子3月24日於將軍澳體育館社區疫苗接種中心打針後患上貝爾面癱，送往將軍澳醫院，情況嚴重。經治療後，留院觀察。連帶該個案，本港累計有十人打針後出現貝爾面癱，全部都是男性。

多接種者過敏 專家促列成份

另外，專家委員會早前公佈一宗涉及接種疫苗後促發嚴重過敏反應的事件，香港過敏科醫學會委員兼港大內科臨床助理教授李曦表示，已收到當局轉介個案。他透露，另有一宗嚴重過敏事件，料會下周公佈。

翻查政府每晚公佈的打針後送院個案，幾乎每日均有人打針後出疹或敏感。李曦指出，每日均收到家庭醫生或政府門診轉介打針後懷疑出現過敏的個案，情況普遍。

香港過敏科醫學會昨發表首份「疫苗過敏安全性專家共識聲明」，要求政府立例規定列出藥物所有輔料類，以供評估病人的過敏反應。李曦說，例如有病人接種類固醇敏感，但病患有可能是對類固醇當中的輔料類過敏，而武肺疫苗亦是同一道理，「好多病人其實唔係對疫苗過敏，係對入面嗰啲輔料類過敏」。李曦續說，由於本港欠相關法例，敏感科醫生亦無從得知病患是對哪種輔料類過敏，「都唔知入面有乜藥」，期望政府正視事件，「冇人重視，要等人出咗事，佢哋先會理」。