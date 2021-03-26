中國外交部周五（26日）因新疆問題宣佈制裁英國9名人員及4個實體，包括埃塞克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers）。現時為終審法院非常任法官郝廉思（Lord Lawrence Collins），正正是埃塞克斯園大律師事務所的全職仲裁員。有報道指，香港國際仲裁中心前主席祈文輝（Matthew Gearing）會於5月加入埃塞克斯園大律師事務所，並申請來港執業。司法機構暫未回應相關問題。

英4實體9人被制裁 包括終院非常任法官

埃塞克斯園大律師事務所是中國今日宣佈，4個被制裁英國實體之一。根據埃塞克斯園大律師事務所的網頁，曾為英國最高法院大法官的郝廉思，現時為埃塞克斯園大律師事務所的全職仲裁員，網頁亦提到郝廉思是香港終院非常任法官。

翻查港府延續終院非常法官的新聞稿，可見當局於去年5月才宣佈，由去年6月30日起將郝廉思的任期延續3年。當時一同獲延任3年的終院非常任法官，包括日前在英國國會一聽證會上，表明若香港情況到了他不能再基於良知做下去，便不會留任終院非常任法官的韋彥德。

前香港國際仲裁中心主席 將加入被制裁事務所之一

據《Global Legal Post》報道，曾於2017年至2020年間，擔任香港國際仲裁中心主席的御用大律師祈文輝（Matthew Gearing），將於5月加入剛被中國制裁的埃塞克斯園大律師事務所，同時祈文輝亦正申請來港執業，正待批准。

報道更指，祈文輝計劃於今年9月來港在知名的大律師事務所Temple Chambers執業。如今埃塞克斯園大律師事務所被制裁，祈文輝會否繼續如期5月加入、9月來港執業時會否有問題，仍是未知數。

對於今次中國制裁，會否影響郝廉思繼續擔任終院非常任法官，《蘋果》分別電郵郝廉思和祈文輝，亦正向司法機構查詢，暫時未有回應。

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