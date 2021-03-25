【本報訊】5歲女童疑遭生父及繼母虐待致死，案件昨續審。否認謀殺的繼母續自辯，事發當天抱着女兒聊天，說晚上食雞排；但女兒感疲累，並說「媽咪，我好驚呀」，便沒再反應。繼母自言將丈夫一對子女視如己出，「我真係有攞個心嚟錫佢哋」；惟審訊接着披露，她曾於微信指女兒「個背脊瘀晒，個pat對上腫腫哋」、「綁住佢！綁鐵閘！佢做唔到啲咩」，她更用「臭X」一詞形容女兒，指「仆街，條臭X又瀨」。

案發於2017年8月至2018年1月，首、次被告分別是女童Z親父及繼母，兩人否認謀殺Z。控方庭上讀出次被告與密友的訊息，她曾表示與Z獨處令她覺得辛苦、想死；她昨透露曾嘗試與Z溝通，但Z「點都唔聽」，甚至轉臉不欲面對她。次被告又向密友投訴Z經常失禁，密友回覆Z或是身體有問題，惟次被告篤定回答：「一定唔係！佢特登唔出聲！走去屙！」她昨指，Z曾親口承認「特登屙特登瀨」，目地是令她憤怒。

次被告其後談及Z的胞兄X，供稱曾特意買生日蛋糕慶祝X的生日，但她當時因為外婆剛過世，所以沒向X唱生日歌，X因此發脾氣，不肯吃蛋糕。

次被告又稱，親生女兒Y曾向她投訴，指X使用課本後，課本變得破舊；她將此事告訴丈夫，又讚Y寧願使用舊書也沒要求買新書，她為此感動得衝進洗手間哭泣。

曾綁起兩童 逼女捱餓三日

不過，次被告指一對兄妹也有乖巧的時候，例如X默書滿分，而且字體漂亮；Z曾告訴老師「媽咪生日」，並畫了一張生日卡送給她。次被告稱當時曾告訴丈夫「佢有心已經好好啦，我已經好開心」，她昨於庭上談及此事時，一度哽咽抹淚。

提到Z死亡當天，次被告稱她早上曾抱着Z聊天，建議晚上吃雞排；但Z感到疲憊，突然稱覺得害怕。辯方直接問次被告：「你有冇愛過Z？」她回答指真心疼愛兩兄妹，「我真係有攞個心嚟錫佢哋」、「當佢哋係我親生小朋友」；她自言好想教好兄妹，讓他們如Y一樣，「我從來冇諗過Z會走」。

但控方指出，兩被告曾連續三天讓女兒挨餓。次被告承認沒給女兒食物是不對，但辯稱有時是女兒不肯進食，並謂兩兄妹曾揚言「你煮嘅嘢我唔會食、你煲嘅水我唔會飲、你洗嘅衫我唔會着」。她承認曾綁着兩兄妹，但只是不想讓他們搣傷口或偷食物。

控方其後兩夫婦的對話，次被告指女兒「成身藤條痕，綁住佢！綁鐵閘！佢做唔到啲咩」，又透露女兒背脊「瘀晒」、臀部上方腫脹、雙手亦有瘀血。次被告承認曾用藤條及拖鞋打女兒，又讓她捱餓，但真的沒想過女兒會死。聆訊今續。

案件編號：HCCC28/20