一夜之間，H&M在中國儼然成了人民公敵，從五毛、官媒到中國商務部、外交部，都在發出憤怒的吼聲：不許吃中國的飯、砸中國的碗。官媒還點名Nike、Adidas、Burberry等國際品牌也發表過與新疆棉花切割的聲明，一些品牌代言人慌忙宣佈解約，以躲避新一輪義和團式的圍攻。罷買國際品牌、抵制明星藝人，套路雖與2018年中國官員所形容的史詩級中美貿易戰相似，但今年適逢《辛丑條約》簽訂120年、中共建黨100年，中共背後的政治動機更為明確、更為強烈，一場與官員制裁相呼應的史詩級制裁戰已經打響。

打響制裁國際品牌的「人民戰爭」

H&M突然被翻舊賬，顯然與中歐制裁戰相關。歐盟早前宣佈制裁新疆4名官員和一個官方機構，是六四事件後首次，中國隨即報復，制裁歐盟10名議員、學者和4個議會機構、智囊組織。令人關注的是，中國過往針對美國的制裁，通常是對等報復。去年7月10日，美國制裁新疆4名官員，中方則制裁美國3名議員、1名官員。去年8月7日，美國制裁夏寶龍、林鄭月娥等11名中港官員，中國則制裁11名美國議員及人權組織負責人。

中國對歐盟的不對等制裁，不只顯示中共揑軟柿子的心態，更凸顯中共的政治意圖。中國外交部發言人華春瑩回應說：「今天的中國不是伊拉克，不是利比亞，也不是敍利亞，也不是120年前的中國，外國列強架起幾門大炮就能打開中國大門的時代，已經一去不復返了。」華春瑩信口開河，拿伊拉克等國家說事，是對弱小國家的不尊重和侮辱，更是急於表現今天的中國的強大，不是120年前簽署《辛丑條約》時可比擬。

然而，歐美制裁中國官員與打開中國大門有何關係？這是政治制裁，不是貿易制裁、不是要中國開放市場。中共除了對美歐的人權狀況反唇相譏之外，最拿手的就是對內煽動民族主義情緒，對外以中國市場要脅歐美企業和政府。五毛、官媒聞笛起舞，先拿H&M開刀，再劍指Nike等國際品牌，一場制裁國際品牌的「人民戰爭」就這樣打響了，而中國外交部則隱形了，聲稱這是中國民意不可欺、不可違，再也不能接受「一邊吃中國的飯、一邊砸中國的碗」。中國商務部也覥着臉要相關企業尊重市場規律、糾正錯誤做法，避免商業問題政治化。

「中國棉花軟人硬」砸了自己腳

把商業問題政治化，正是中共所擅長的，而中國的企業則擅於把愛國當作商機。一方面，官媒、官網在狙擊H&M、Nike等品牌及其代言藝人、明星時興風作浪，但就避談中國國家男女籃球隊、足球隊、田徑隊等要不要解除與Nike合約，明顯是欺軟怕硬。另一方面，多家中國服裝品牌，不管原本是否與新疆棉花有關，都乘機表態使用愛國棉、搶佔外企被迫退場的份額，刺激股價飆升。

這場以新疆棉花為焦點的史詩級制裁戰，被官媒宣傳為「中國的棉花很軟、中國人很硬」，其政治意圖昭然，就是要宣傳中國在共產黨的領導下已經站起來、富起來、強起來，不再接受120年前喪權辱國的《辛丑條約》，這是要向中共建黨100周年獻禮，更是要宣揚共產黨特別是習近平的偉大光榮正確，維護他永續主政的地位。

只不過，這場制裁戰可能讓去年底完成的中歐全面投資協定談判胎死腹中。中方為聯歐抗美，在談判最後時刻承諾遵守國際勞工組織規則，如今在新疆棉花涉及強迫勞動問題上，與歐盟對抗、與歐美品牌對抗，狠狠地砸了一些國際品牌的碗，豈不是同時狠狠地砸了自己的腳，成了歐美加強聯盟的墊腳石？

李平

周一至周六刊出