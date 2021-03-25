【本報訊】國務院副總理韓正早前表明，香港必須解決包括房屋土地在內的深層次矛盾，不少人隨即將矛頭指向擁有大量土地的地產商及鄉事派。鄉議局主席劉業強昨提出建議政府着力發展鄉郊的無約束力議案，藉機將責任推到政府身上，反指政府一直未有着力發展偏遠地區。發展局局長黃偉綸堅稱一直有發展鄉郊，又透露即將發表的《香港2030+》報告顯示，土地供應不足遠超政府估計的1,200公頃。

黃偉綸：會有精采發展

經民聯劉業強發言指，政府過往未有着力發展鄉郊地區，直指有關議題「素來都唔係政府嘅施政重點」，要求政府向鄉郊居民提供適切食水、排污等，提供誘因讓市民入住新界地區，又建議政府放寬邊境禁區，如在假日試行開放沙頭角公眾碼頭，讓市民有機會前往該處。

外界一直指原居民的丁權問題是阻礙發展鄉郊地區原因之一，甚至出現違法套丁等問題，新界西立法會議員何君堯反駁，原居民丁權清楚列明在《基本法》中，質疑政府未有保護原居民相關權益，認為政府應在此方向「撥亂反正」，「發展丁屋嘅（發展商），好似視佢哋為大賊，但係實際上呢個政策係存在、亦都係《基本法》內嘅一部份，係憲制權益」，更指要由議員提出發展鄉郊偏遠地區，「（政府）應該要多少覺得有啲慚愧」。

發展局局長黃偉綸回應時堅稱，政府一直重視鄉郊市民的福祉及生活需求，稱會適時改善措施，又指已規劃古洞北、洪水橋等新發展地區，將在下月向立會發展事務委員會提交計劃，強調政府不會集中將厭惡性設施放在新界地區，確保鄉郊會有「精采」發展，當局未來數個月內會發表《香港2030+》的最終研究報告，透露報告確認香港土地供應嚴重不足，遠超政府早年估計的1,200公頃。