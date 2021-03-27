內地官媒翻炒時裝品牌H&M抵制新疆棉的舊聲明，引起一眾「小粉紅」呼應抵制，內地以至本港藝人亦紛紛以終止合約來割席表忠。當這場抵制外國時裝品牌的鬧劇越演越烈之際，港人未有緊跟祖國的「愛國」步伐，仍有不少市民到H&M選購衣服。記者傍晚來到H&M尖沙咀分店視察，店內人流頗多，不少到店購物的市民均表示，對內地網民的行為相當反感，且讚揚H&M勇於發聲。不過，店外亦有一名中年男子在店外舉牌，要求H&M向中國人道歉。

與女朋友一同到H&M購物的陳先生，特意透過買衫來支持品牌，指即使中國佔市場比率相當大部份，品牌仍冒着開罪內地市場的風險勇於發聲，大讚H&M有企業良心，反觀香港部份藝人馬上終止合約割席表忠，「啲企業算有良心㗎喇」。

斥小粉紅身體最誠實：最後都會屈服㗎啦

對於小粉紅象徵式的表態，他形容「愛國是工作，外國是生活」，指內地人大多都使用質素較高的外國貨，口裏說愛國，身體卻相當誠實：「你都知㗎啦，以前又話唔用日貨，到最後咪又用日貨；而家又話唔用H&M，到最後佢都會屈服㗎啦，因為外國品牌品質真係好，你估好似大陸嗰啲（嘢品質咁差）咩？」

雖然不敢苟同，他對小粉紅盲目愛國的行為表示理解：「我都戥佢哋慘嘅其實，佢哋不嬲接收資訊都少㗎啦，咁佢哋用開抖音，佢哋始終封閉係咁㗎喇」，指內地人自幼已被洗腦需愛國。他認為，雖然香港亦有開始洗腦愛國的迹象，但他指「最緊要下一代小朋友，你點教你小朋友啦，你自己知咩事就好啦」，認為中國始終與香港不一樣。

斥大陸網民凡事升級至愛國層面無謂

到分店購物的K指，不會形容買H&M衣服是對品牌的支持，但對內地網民以焚燒衣物表態的方式毫不贊同，「唔同地方，唔同文化囉，香港應該唔會有嘅」，認為大陸網民將每件事升級到愛國層面，是相當無謂：「我覺得佢哋自己都辛苦囉，無乜必要囉」，更笑言「自己啲衫嚟㗎嘛，哈哈，嘥咗啲錢」。

K說，不同品牌對表達政治立場相當敏感，認為一家公司選擇發聲，必然有想過要付出的代價，「一個公司，如果佢就住政治而發聲嘅話，係一個勇敢嘅舉動嚟嘅」，認為H&M勇敢發聲一定有其原因。

對抵制反感：佢要做低能嘢無辦法㗎喎

顧客Ben對內地網民批鬥般的抵制相當反感，直言有關行為「低能」：「咁佢要做啲低能嘢嘅，咁無辦法㗎喎」。被問及會否擔心這種風氣蔓延到香港，他直指《國安法》通過後，有很多荒謬事發生，自己亦相當擔憂，「我啱啱都嗌你唔好影我個樣咯，你話唔擔心就假啦」，但指不會為香港的赤化而感到驚訝。

他又認為內地網民相當健忘，相信過一段時間就已忘記抵制H&M等不同品牌：「其實好多次，都唔係第一次係咁樣㗎啦！即係前間唔中又話反日呀，又盛呀，啲小粉紅都係好鍾意㗎啦，之前有一輪我記得好似要燒啲日本車呀，過咗一個月咪又無嘢。」

他形容H&M發聲是一個合理的舉動：「我覺得你發聲係一個合理嘅舉動囉，反而你唔出聲嘅話，就係助紂為虐」，指「有為有所不為」，認為企業放棄中國的市場亦能生存，在世界有很多市場，應有更重要的考量。

中年男店外舉牌 要H&M向中國人道歉

另外，有中年男子在H&M分店門外舉「H&M公開向中國人道歉」紙牌，更示意記者拍攝手上的紙牌。該名男子與一名身穿牛仔外套的男子交頭接耳後離開，其後身穿牛仔外套的男子與幾名男子登上白色私家車離去。

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