自前年反送中運動期間,多所大學均實施進出管制措施,教職員或學生進行都必須出示身份證明,外人不得進入校園。中大昨日(26日)向同學發電郵,批評不斷有學生違反措施,包括拒絕出示身份證明,或對執行措施的大學人員進行口頭或身體攻擊,形容行為「完全不能接受」,故將會對違反管制措施的學生作紀律處分。中大指,假如同學拒絕出示身份證件,或會收警告信;若重複或犯下嚴重罪行,則會被記過及「踢出校」。

指行為「完全不能接受」學生須「承擔責任」

《蘋果》獲悉,中大昨日(26日)向全體同學發電郵,指校方於前年11月實施校園管制措施,以應對校園內發生的一系列非法活動。中大續指,過往數月收到多宗投訴,包括部份同學不願意出示身份證明,或對執行措施的大學人員進行口頭或身體攻擊,形容是「令人遺憾」。

中大表示,以上行為「危害校園成員的安全和福祉」,更是來自高等學校學生的行為,形容是「完全不能接受」,指學生將要對自己不當的行為承擔責任,並會受到大學的紀律處分。

學生違規行包括對人員「口頭虐待」

中大指,為防止校園內發生此類不適當的活動,校內9所學院及研究生院採取共識,日後將對違反校園管制措施的學生進行紀律處分。中大續指,假如同學進入校園前,拒絕出示身份證件,或會收到警告信;假如重複犯錯和犯下嚴重罪行,將會被記過及開除學籍。

至於最終的處罰,則取決於同學違規的次數和嚴重程度,當中違規行為除了包括不出示身份證明,亦包括對執行措施的大學人員「口頭虐待」(verbal abuse)、侮辱(insult)、以「可能對他人造成人身傷害的人身攻擊」(physical assault that may cause bodily harm to other person(s))。電郵中,中大重申,希望同學珍惜在校園學習的機會,亦應遵守校園法規。

對於曾收過多少宗投訴、「口頭虐待」的定義、違規多少次才會被開除學籍等問題,《蘋果》正向中大查詢。

