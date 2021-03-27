自前年反送中運動期間，多所大學均實施進出管制措施，教職員或學生進行都必須出示身份證明，外人不得進入校園。中大昨日（26日）向同學發電郵，批評不斷有學生違反措施，包括拒絕出示身份證明，或對執行措施的大學人員進行口頭或身體攻擊，形容行為「完全不能接受」，故將會對違反管制措施的學生作紀律處分。中大指，假如同學拒絕出示身份證件，或會收警告信；若重複或犯下嚴重罪行，則會被記過及「踢出校」。

指行為「完全不能接受」學生須「承擔責任」

《蘋果》獲悉，中大昨日（26日）向全體同學發電郵，指校方於前年11月實施校園管制措施，以應對校園內發生的一系列非法活動。中大續指，過往數月收到多宗投訴，包括部份同學不願意出示身份證明，或對執行措施的大學人員進行口頭或身體攻擊，形容是「令人遺憾」。

中大表示，以上行為「危害校園成員的安全和福祉」，更是來自高等學校學生的行為，形容是「完全不能接受」，指學生將要對自己不當的行為承擔責任，並會受到大學的紀律處分。

學生違規行包括對人員「口頭虐待」

中大指，為防止校園內發生此類不適當的活動，校內9所學院及研究生院採取共識，日後將對違反校園管制措施的學生進行紀律處分。中大續指，假如同學進入校園前，拒絕出示身份證件，或會收到警告信；假如重複犯錯和犯下嚴重罪行，將會被記過及開除學籍。

至於最終的處罰，則取決於同學違規的次數和嚴重程度，當中違規行為除了包括不出示身份證明，亦包括對執行措施的大學人員「口頭虐待」（verbal abuse）、侮辱（insult）、以「可能對他人造成人身傷害的人身攻擊」（physical assault that may cause bodily harm to other person(s)）。電郵中，中大重申，希望同學珍惜在校園學習的機會，亦應遵守校園法規。

對於曾收過多少宗投訴、「口頭虐待」的定義、違規多少次才會被開除學籍等問題，《蘋果》正向中大查詢。

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