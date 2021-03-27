立法會應特首林鄭月娥要求，「偷步」成立討論人大閹割香港選舉制度的小組委員會，昨日舉行首次如「無米粥」的會議。除了建制派謝偉俊突然大動肝火，怒斥與會的政制及內地事務局局長曾國衞不熟書會累死特區，引得一時焦點外，工聯會麥美娟的一句說話，亦反映建制派可能已逐漸經走出蒙住眼跑步的困境，矛頭越來越清晰地指向特首林鄭月娥。

人大常委會還未敲定如何閹割香港選制，昨日出席小組會議的曾國衞，固然難稱得上為「巧婦」，但也確實「難為無米之炊」，謝偉俊的表演或能搏得淺藍陣營掌聲，不過麥美娟發言時，也相當警覺地搬出主管港澳事務的副總理韓正的言論，提到將來「愛國者係必須嘅，但係點樣治港係好重要㗎嘛！」

建制派找到新方向「跑步」

早前有建制派私下直言，未有「西環」意旨下，建制派如「蒙住眼去跑步」。觀乎過去一星期事態，尤其西九M+博物館藏品事件越演越烈，矛頭又大有指向林鄭之勢，莫非建制陣營已找到「跑步」方向？

據悉，雖然距離「正常」的特首選舉日子僅一年時間，選委會和立法會又未改選，但在閹割選制事在必行下，未來當選人肯定「愛國」，故北京未有急於拍板林鄭要否起身，於是各路人馬扭盡六壬出位，但首要是將林鄭拉下台，下一步方能向北京舉薦自己人。

工聯會要搞「新工運」，引用馬克思批鬥地產黨，麥美娟提到的「點樣治港係好重要」，或許正突顯建制派準備放眼管治、民生等問題，陸續開始向港府挑骨頭，並朝著這新方向「跑步」。

有民主派指要求換特首只是建制陣營「紅鬥紅」的藉口

有建制派最近就向八方提到，未來要改善港府施政，當局必須下放權力予中低級官員，使建制派向官員反映民生問題時，官員有權話事做決定，毋須事事上報、等候發落，繼而影響效率。

若然做得到，受惠的當然是建制派「成功爭取」，但其言下之意，也大有衝著喜歡事事管的林鄭而來。該建制派不諱言，林鄭縱然「好打得」，但一人之力終究有限，加上其不聽意見的作風，有時著實頗為難搞，至於要否換人？該建制派顯得小心翼翼，表示不得而知。

對於有建制派研判特首換人就能解決問題，有民主派失笑指，要求換特首只是建制陣營「紅鬥紅」的藉口，慨嘆香港已如內地一樣，出現地方官爭權的情況。該民主派更表示，北京事到如今仍然不知道真正問題所在，就是無論換上誰做特首，都「肯定係北京嘅人，執行北京嘅意思」，故港人不滿的其實是北京由上而下，強加旨意到港人身上的做法。

即使建制派如工聯會般搞「新工運」，拿土地、房屋問題狙擊林鄭，該民主派人士覺得，民生問題確是民怨成因之一，但對於港人來說，解決了民生問題，也阻不了港人對民主自由的追求。

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