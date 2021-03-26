【本報訊】本報昨日獨家踢爆機場三跑工程發生管工收回佣醜聞，廉署昨證實本月中拘捕八名「工頭」，全為負責分配建築工人工作的分判商工頭，涉嫌向工人收非法回佣作為聘用該等工人的報酬。機管局指廉署正進行調查不便評論個案，但指工程沒受影響。有工友指事後工人議論紛紛，但有部分收開回佣工頭仍如常上班若無其事，更揚言：「搵到證據先算！」

廉署發言人昨指，早前接獲貪污投訴，發現有三跑項目分判商「工頭」，涉嫌直接或透過中間人向建築工人索取及收受非法回佣，涉款由每日100元至400多元不等，涉及工種包括木工、紮鐵工、吊運裝配工及散工。發言人指，被捕八人涉嫌向建築工人索取及收受利益，作為聘用的報酬，行動中亦會見多名相關的建築工人及搜查多個地點。發言人續稱，機場管理局及有關分判商在廉署調查期間提供協助，因調查仍在進行，廉署不宜就案件作進一步評論。

機管局昨回應指，由於廉署正進行調查，不便評論個案，而有關工程項目沒有受影響，並重申，機管局與所有承辦商的條文均規定，承辦商必須採取一切必要措施，確保承辦商及其員工、代理、顧問和分判商在任何情況下都必須遵守《防止賄賂條例》。

本報昨日獨家踢爆機場三跑地盤發生集體收回佣醜聞，指造價1,415億元、貴絕全球的機場第三跑道工程，不少工人稱被管工公然收回佣，涉及紮鐵、水電、釘板等工種，手法包括將工資報大從中收回佣，或暗中將工人升級將「白紙變中工」，藉此報大工人薪金索取回佣，若拒付即被分配「豬頭骨」工作甚至解僱，每年涉款一億元。對廉署拉人，有工友昨稱部份有收回佣管工若無其事，有人更稱不擔心：「搵到證據先算！」

工人欲揭發 被列黑名單

工友阿Ben去年獲涉事分判商聘作水電工，入職後每月被要求以現金上繳回佣，其後管工貪得無厭食水太深，他企硬不付，多名工友陸續被辭退，他最氣憤管工為防他們爆大鑊竟向安全主任抹黑他們並列入黑名單，令他們無法再在三跑地盤受聘。

另一名慘被榨取血汗錢的「大工」形容三跑地盤收回佣問題嚴重，負責招工的「睇場」為索取更高回佣，招聘大量「白紙」（新手工人）充人頭，但白紙實際工作時根本甚麼都不懂，「難聽啲講句，佢哋真係螺絲批都唔識用」。

職工盟建築地盤職工總會總幹事王宇來表示，廉署拘捕八名工頭，對三跑工程影響甚微，相信不會拖慢進度，他認為今次醜聞反映地盤監督出問題，建議機管局加強防範貪污的措施，包括「放蛇」混入地盤追查，以及監督分判商及管工有否不當行為，倘違法可終止合約。