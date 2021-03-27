本港正向清零進發，政府專家顧問許樹昌表示，現時其中一個關鍵是今次GO24健身中心有否爆發及擴散。他稱若以確診日籍空姐潛伏期計算，如有其他感染者，應已病發浮現，但仍需觀察多數日才確定。

市民都期望社交措施可盡快放寬，許樹昌料本港放寬路線，相信是下周先放寬沒飲食的宗教聚會；至於酒吧等高危場所，最少連續14日沒有源頭不明個案才可考慮重開。若社區再無爆發，則可考慮循序漸進式放寬限聚令及食肆人數，如由每枱4人增6人；再長時間零本地確診，甚至可放寬婚宴或舞會。

GO24健身中心成清零關鍵

今日（27日）是本港相隔4個月來，首次沒有無本地個案。香港大學數據顯示，截至3月19日病毒即時繁殖率約0.5，即一個人只可傳染約0.5人，已較之前健身群組爆發時、病毒即時繁殖率逾1大減。但與去年4月本港連續逾20日無本地個案時，病毒即時繁殖率最低只有0.04，即病毒近乎沒有傳播，仍有距離。

許樹昌表示，GO24有確診個案反映社區有隱形傳播鏈，以往研究顯示，找到一名確診者可能已有3人受感染，故現時能否清零的其中一個關鍵，是GO24有否爆發或擴散。以該日籍空姐本月18日病發及潛伏期7日計算，即她3月11日感染，之後可傳播病毒，距離至今已有15日，若有人受感染應已病發浮現，但仍需觀察多數日才能確定。

料政府希望清零下不會冒險

對於本港正向清零進發，下周三屆滿的社交距離措施可否放寬，許樹昌表示，料政府希望清零下不會冒險，最高危場所最後才能重開，放寬措施也是循序漸進。

他指，下周宜先放寬無飲食的宗教聚會，至於酒吧夜店等高危場所，需最少連續14日無源頭不明個案，在最安全情況下才考慮重開。如社區持續沒爆發，可考慮放寬限聚令及食肆客人數目，如限聚令由4人變6人，食肆由4人一枱增至6人。以澳洲悉尼為例，當地兩個月無本地個案，才放寬婚宴及跳舞聚會，香港也應將高危活動放到最後才放寬。

林緯遜：URSUS群組令健身中心提高警覺

感染及傳染病科專科醫生林緯遜則表示，4個多月來首次沒有本地確診個案，暫時相信反映第四波疫情已經完結，但仍須再觀察往後幾日的疫情變化。

他指，政府在農曆新年維持嚴格防疫措施，令該次長假期的疫情反彈比預期小，因此第四波疫情其實早已接近尾聲，若非出現K11 MUSEA名潮食館群組及URSUS健身群組，可更早達到「清零」目標。

北角GO24 Fitness健身中心日前出現確診個案，林指，該處只有出現一個個案，而且專家評估後認為情況未至於太差，暫未見有大規模傳播。他稱，由於早有URSUS健身群組的先例，健身中心的職員和客人都有保持較高警覺，遵守防疫規定，相信不會造成大爆發。

他又指，若新增本地個案數量持續維持低水平，沒有源頭不明個案，2至4周內應可逐步放寬社交距離措施。戶外處所屬於較低傳播風險，可以率先放寬，之後則可視情況放寬食肆4人一枱等限制，最後輪到放寬娛樂場所。

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