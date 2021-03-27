武漢肺炎疫情下，政府去年年底撤銷宗教聚會的群組聚集豁免，即活動亦受限聚令所限，故不少崇拜等聚會均改為網上舉行。雖然有消息指政府擬即將放寬限制，但位於長沙灣的中國基督教播道會雅斤堂，懷疑「偷步」舉行實體崇拜。有消息指該堂自本月20日起，開始舉辦成人、少年及兒童組崇拜，其中20日舉行的兒童崇拜更有約10名小童參與，被質疑違反限聚令。《蘋果》正向警方查詢。

須預先網上留座 稱拒其他人士參加

根據雅斤堂官方網頁，指因應疫情緩和，各行業及多種處所，包括學校、戲院、公眾娛樂場所等已有限度重開。該堂一直密切留意情況及諮詢法律意見，故在本月20至21日開始同步設私人（非公開）實體和網上崇拜。該堂稱，私人實體崇拜暫只供成人牧區組員，不容許其他人士參加，又強調屬私人聚會，不違反任何條款。該堂亦設「私人（非公開）實體崇拜預先網上留座系統」，以確保只有組員能登記出席，並限制每堂的出席人數，凡屬雅斤堂成人牧區組員，可使用網上系統預先留座及作健康申報。

通告又指，參與少年崇拜的成員需先向小組導師登記及確認；兒童崇拜亦在本月20至21日重開，同樣需事先登記。通告又提到，參與實體崇拜人士進入教會必須佩戴外科口罩，消毒雙手和量度體溫，教會內不可進食，並需作健康申報。根據網上資料，該堂已開放本月27日及28日共4節成人崇拜時段予教友登記。

播道總會不確定聚會是否符合法例規定

消息透露，據其所知現時多間教堂已停止實體聚會，惟雅斤堂卻突然於20日起重開實體聚會，預料其後的周六日亦會繼續進行，其實20日舉行的兒童崇拜估計至少約有10名兒童出席，他們坐位之間並沒有社交距離，他擔心有疫情傳播風險。他稱，據知成人崇拜在周六及周日各有2節，而兒童崇拜則周六日各一節。他透露，雖然雅斤堂聲稱聚會不違反任何條款，但他曾致電該堂的總會中國基督教播道總會查詢，他稱對方回應時有猶豫，不肯定相關聚會是否符合法例規定。

傳道認舉行30多人崇拜 稱取得過法律意見

《蘋果》周六（27日）到雅斤堂視察，門口貼上通告指是日沒有公開崇拜，但下午不斷有教友出入會堂，有遲到教友匆匆趕至時向記者直認今日來崇拜，「但非公開㗎。」另一名非雅斤堂的教友透露，下午向職員查詢時對方表示所有實體崇拜已停止，現只餘下zoom形式舉行。

雅斤堂傳道許小姐回應《蘋果》查詢時承認舉行30多人崇拜，但多次強調是私人聚會，是非公開形式，「喺法律上我哋問過一啲意見，咁都無問題嘅。」被問到是否違背政府限聚防疫宗旨，「都唔係嘅，依家學校都開啦，同埋我哋所有防疫措施都做得好足......（性質都係宗教活動？）呢個係一個私人、非公開嘅崇拜，我哋覺得無問題。」

香港基督教播道會聯會賬目混亂

《蘋果》正向警方查詢暫未回覆。本報今年初調查曾踢爆雅斤堂所屬的香港基督教播道會聯會賬目混亂，旗下65間附屬公司都沒有做公司註冊，66間沒有提交財務報表。雅斤堂官網稱2017年自立時教友為了建堂，不惜按樓、賣樓、捐出一年薪金、拿出所有零用錢。其位於長沙灣富華廣場會堂會址，買入價高達2.4億元。雅斤堂直到去年6月11日才成立擔保有限公司，未提交財務報表，外界無從得知其財政狀況。

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