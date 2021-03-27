懲教署又有「新搞作」？赤柱監獄繼早前將還押人士由單獨囚禁變成「二人一倉」，有關做法近日更擴展至被定罪的在囚人士。另有消息指，署方開始將還柙所需用品搬至位處大嶼山南的石壁監獄，疑為石壁收納還柙人士鋪路。

有關注在囚人士權利組織擔心，懲教署種種舉動，或為收押更多人員鋪路，在囚人士的收柙空間恐大幅縮小；而還柙地點轉至偏遠地點，亦令還柙者家屬探訪更不便，變相影響還柙者福利。懲教署則未有正面回應，稱會因應在囚人口的變化、院所運作、保安考慮等因素作出合適的羈柙安排。

赤柱監獄大規模將單人囚室變「二人倉」

香港社區組織協會早前接獲在囚人士投訴，指赤柱監獄的懲教人員於上周開始，逐步在面積70平方呎的一人囚室，再安排多一名在囚人士入住，即由「一人一倉」變成「二人一倉」。赤柱監獄早前亦對還柙人士有類似安排。

協助該名在囚人士的香港社區組織協會幹事蔡耀昌指，赤柱監獄屬高度設防院所，囚室多採用收柙一人的獨立囚室設計，每個囚室面積僅70平方呎。雖然署方曾安排二人入住，但多屬短期安排，例如進行配合疫情安排隔離。

他擔心，赤柱監獄今次大規模改做「二人一倉」，會屬成為長期做法，會影響在囚人士的囚禁環境。「一個倉都係70平方呎，整多張床嘅話，夜晚落床都無乜位；而且空氣本身都唔係好流通，嚟緊夏天會更焗。」

還柙物品逐步移至石壁監獄

此外，另有消息指，懲教署有意將位於大嶼山的石壁監獄，由現時多只收容已定罪的在囚人士，改為同樣收納還柙人士，更在最近開始將還押所需用品搬至石壁監獄。根據懲教署資料，石壁監獄屬高度設防院所，現時主要收容男性成年犯人，收容額為426人。

蔡耀昌表示，由於還柙人士享有親友每天探訪的權利，若署方將收柙地點轉至偏遠的懲教院所，將令還柙者家屬大為不便，令他們有可能減少探訪次數，變相影響在囚人士的福利。

蔡耀昌更擔心，署方連串做法，「係咪意味未來要還押好多人呢？」他會去信監教署求回應和跟進，包括確保在囚人士有合理的在囚環境。

懲教署回覆《蘋果》查詢時，沒有承認或否認會作出相關安排，僅稱會因應在囚人口的變化、院所運作、保安考慮等因素作出合適的羈押安排。

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