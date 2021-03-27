由2018年起，香港政策研究所每年均會在4月15日舉辦全民國家安全教育日。本報獲悉，今年全民國家安全教育日由國安委接手主辦，規模比過往三年更大，除早前本報曾報道要求學校舉辦國家安全教育活動外，亦設有紀律部隊開放日、位於中環展城館的教育展覽、攻入不同媒介的媒體創意比賽，並在港九新界共三區舉辦「國安‧家安‧同心匯」活動。

本報獲得《全民國家安全教育日2021》的文件，相比2018年至2020年，全民國家安全教育日只舉辦研討會、展覽及徵文比賽，今年全民國家安全教育日活動「加碼」，以「國家安全‧護我家園」為主題，主辦單位亦由過去的香港政策研究所，變成特區政府國安委秘書處協調相關部門，並外聘顧問公司富活集團有限公司協助，中聯辦及駐港國家安全公署提供支援。

文件顯示，建議《全民國家安全教育日2021》舉辦五大活動，包括開幕典禮暨主題講座、全民「國安‧家安‧同心匯」活動、校園「國安‧家安‧同心匯」活動、紀律部隊訓練學校開放日及於展城館舉辦的教育展覽等。當中開幕典禮暨主題講座於會展舉行，特區政府政策局主要官員、中聯辦代表、國安公署代表、駐港部隊代表、人大政協、行會成員及立法會議員均會出席。講座主題包括國家安全與香港長期繁榮穩定、國安與經濟的關係及國土、軍事及海外利益安全。

中央政府教育部會贈書予教聯會

而全民「國安‧家安‧同心匯」活動，主辦單位就揀選中西區、油尖旺區及沙田區舉行，活動內容為「邀請市民以自拍照編印成小貼紙建構大圖畫」。「國安‧家安‧同心匯」活動另有「校園版」，中央政府教育部會贈送書籍予教聯會，公關公司亦建議教育區舉辦與國家安全有關的活動或比賽。政府亦計劃於中環展城館，舉辦國安教育展覽。另一個重點活動，是4月15日將有多個紀律部隊訓練學校開放日，據文件顯示，保安局、警務處、入境處、海關、消防署、懲教署及飛行服務隊，均會提供場地或導賞團安排。

「以軟性手法向年青一代推廣文化安全」

至於宣傳方面，除專題網站及社交平台外，教育局將協辦「媒體創意」及徵文比賽，讓年輕參賽者透過影片、音樂、圖畫或文字表達對比賽主題的領會，形容為「以軟性手法向年青一代推廣文化安全」。文件中以「舖天蓋地」形容宣傳活動，以達到「吸引眼球、感動人心、滲透主題信息」。文件中各活動均有列明協辦政府部門，當中不同活動的「部門網頁／社交平台轉載活動」欄中，均註明「所有政策局／轄下相關部門」，意味政府各部門均傾巢而出，宣傳《全民國家安全教育日2021》。

政府為《全民國家安全教育日2021》，外聘顧問公司富活集團有限公司協辦。翻查富活集團有限公司資料，過去曾多次為律政司舉辦活動，包括「2019年調解為先承諾書活動」、2018年律政司「以調解解決僱員補償索償的爭議」講座，又為律政司普惠避免及解決爭議辦公室Linkedin官方專頁。

地區未收到活動通知 批繞過區議會辦活動

對於《全民國家安全教育日2021》有活動將於油尖旺區舉行，油尖旺區議會副主席余德寶接受《蘋果》查詢時指，從未收到有關活動通知，坦言政府已繞過區議會舉辦活動，「嚟都費事嚟講」。至於政府接手舉辦大規模國安教育日，余德寶就認為政府開始將國安法全面滲透予香港市民，影響不再限於政治人物及社運人士，同時要向中央表忠，顯示特區政府有就國家安全「做嘢」。

《蘋果》向國安委查詢接辦《全民國家安全教育日2021》及開支總數、擴大全民國家安全教育日規模是否與反送中有關等，至截稿前未有回覆。

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