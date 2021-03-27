其實，我本來只打算食吓字嘅：「楊明」立萬！因為楊生今次好似都幾威，近嚟單官司大幅提升曝光率，知名度大增呀。但你都知，香港而家可以話係「日日新鮮日日金」嘛，好多事情又令我好想慨嘆，呢個地方真係今非昔比呀。

聽落係咪有啲九唔搭八咁？諗真啲我又覺得唔係喎，其實兩樣嘢係可以拉埋一齊講。首先就係，楊生單官司點解咁吸引大家注意先？

早排有位姓周嘅前藝人都捲入官非仲好似自辯輸咗，但我都只係咁啱得咁橋睇到寥寥數句嘅報道，無見咁多媒體用咁大篇幅去講發生咩事，相信個hit rate都麻麻哋喇。相反，楊生上庭嘅相關報道就有好多人留言分享畀反應，連啲吹水group入面都有人forward㖭。

坊間反應咁唔同，我估係因為楊生公開撐過警啦？

咁點解藝人撐完警然後惹官非，大家會特別關注呢？應該都係因為有人睇完近年其他新聞之後會覺得，撐警嘅人好似有特殊待遇喎，然後佢地就好關心單案會唔會反映咗咁樣嘅情況啦。

而講返被撐嘅警察本身，咦，說好的「獨立檢討委員會」呢？嗱，唔係調查呀，係檢討咋，政府本身都話會搞㗎，點知去到舊年五月，佢就話你聽：無呀，有疫情嘛，一於齊抗疫、撐經濟、保就業！所以好長時間都唔會去檢討啦……不過之後立國安法拉人，叫公務員宣誓，大改選舉機制呢啲嘢，我蠢蠢哋就唔知呢啲同搞抗疫經濟就業有咩關係啦，只係政府明顯有時間去做囉。

然後仲有，而家有啲案畀人告就好似有個新常態咁，打得甩預被上訴，判唔重預被覆核（刑期覆核方面可以睇中大法律國安法關注組整合嘅資料，被覆核嘅裁判官唔係同樣嘅一、兩個嚟），或者會有人拍手叫好，但我見好多人都覺得心痛呀。

咁樣嘅香港——都數唔哂例子喇，因為日日新鮮嘛——係咪今非昔比先？老實講，如果香港唔係而家咁，我估楊生單嘢都唔會咁出位。不過，諗返轉頭咁都ok啦，因為要喺呢個時代裡「揚名立萬」嘅話，唔撐佢嗰邊係唔得㗎嘛，仲可能會賠上自己嘅人生同自由㖭呀——聽落個社會好似好有病咁，係咪？哎呀不過你都係唔好答出聲喇，見字就去坐直飲返杯水啦。

以上內容為作者個人意見。

藍天柳@法政巴絲

法政「巴絲」－法律界的「巴打」和「絲打」。不知絲襪奶茶，配以豆腐火腩飯，會是怎樣的味道？當浪漫的男人，遇上活潑的女孩，又會擦出甚麼樣的火花？讓法律界的朋友一起來，同大家赤裸裸 gossip 呢行嘅八卦趣事。

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