政府周六（27日）晚上公佈武漢肺炎的疫苗接種數字，接種第二劑科興疫苗的人數累計僅11,900人，較2月27日累計約13,600人接種第一劑疫苗，少1,700人，即有近12%未有接種第二劑。而周六單日共有約7,700人接種第一劑科興疫苗，第二劑的人數則為約6,300人，社區疫苗接種中心疫苗「甩底率」減至10%。

政府公佈的疫苗接種數字，指已累計有約449,200人接種疫苗，當中打了第一劑科興疫苗有約285,900人，復必泰為約151,300人。至於科興第二劑疫苗則不足1.2萬人。單日接種第一劑科興的人數為約7,700人，當中在8間社區疫苗接種中心接種的人數為約6,300人，另外約1,400人是在私家醫生或診所接種。

另有約6,300人接種第二劑疫苗，當中約6,100人在社區疫苗接種中心接種，餘下約200人在私家醫生或診所接種。8間社區疫苗接種中心的整體接種率約為90%，並有約4,100人在網上預約接種科興疫苗。

48歲女接種後嘴唇麻痺

而截至 周六凌晨零時，過去24小時共有6宗送院個案，其中4宗已經出院，2宗需要留院觀察。

6宗送院個案，有2宗來自葵涌林士德體育館社區疫苗接種中心，其餘4宗分別於天水圍（天業路）社區健康中心、官涌體育館、沙田源禾路體育館及將軍澳（寶寧路）普通科門診診所。其中林士德一名57歲男子，在接種第一劑科興疫苗後，感胸部不適，送往瑪嘉烈醫院；以及一名34歲女子在官涌體育館接種第一劑科興疫苗後發燒，被送往伊利沙伯醫院，兩人經治療後，同樣需要留院觀察。

餘下4宗個案，年齡由35至67歲，全部為女子，當中有一名67歲女子是接種第二劑疫苗後，胸部不適，送往威爾斯親王醫院；以及一名48歲女子在接種後感到嘴唇麻痺及心悸，被送往將軍澳醫院。4女經治療後都已經出院。

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