【本報訊】杏花邨業主大會今日舉行，管理處日前公佈接獲多達3,600份授權票，較去年大增近倍，現屆業委會更接獲業主投訴，收到並非自己填寫的授權票副本，懷疑種票，亦有退休住戶聲稱接獲前中資公司上司來電拉票。業委會形容選情嚴峻，呼籲居民今日親身投票。

颱風「山竹」2018年襲港，杏花邨災情嚴重，時任業主委員會被批防災不力。一群居民翌年自組「杏花邨專業監察」，成功當選業主委員會，踢走連任30年的業委會。去年杏花邨爆發停止免費派發《大公報》等爭議後，今年除業委會競逐連任，亦有懷疑親建制團隊參選挑戰。

杏花邨由港鐵物業管理部管理，每年召開業主大會以選出新一任業主委員會，業主大會今日舉行，除了現屆業委會競逐連任外，亦有包括兩名前任業委會成員在內的十人「守護杏花團隊」及兩名聲稱獨立人士參與。按規定，業主若未能出席業主大會，可提早遞交授權書授書其支持的團隊投票，管理處接獲授權書後會向業主派回授權書的影印本。

現屆業委會主席鄧慧敏稱，日前管理處公佈今年共接獲3,682份授權書，正逐一核對是否有效。以往即使居民最關注屋苑問題時的2019年時，有效授權票亦只有約1,600張，資料顯示，去年約有1,800張授權票，今年卻罕有多達3,600票，但她未能猜測背後原因。

新界市民收拉票短訊

鄧慧敏續說，日前有業主透露只填寫了一份授權書，卻收回兩份授權書影印本，其中一份並非他們填寫，業主名稱亦並非他們名字，卻授權了「守護杏花團隊」的成員投票，涉事單位業主已通知管理處取消該份不正確授權書。她呼籲居民盡快查看信箱了解授權書是否有異常。據了解，管理處周四亦發現三、四張類似情況的授權書。

有本身是已退休中資員工的杏花邨居民表示，接獲其前老闆來電，呼籲他支持「守護杏花團隊」，亦有居民指接獲保險經紀的拉票WhatsApp，甚至有非邨內住戶接獲拉票短訊。鄧慧敏指以往未試過出現此類拉票情況，「由街外人向居民拉票，今年真係第一次。」

本報接觸到其中一名接獲拉票短訊的陳小姐（化名），她住新界，從未住過杏花邨，本周一卻接獲拉票短訊呼籲她支持「守護杏花團隊」，上周亦接獲呼籲她簽名支持人大完善選舉制度的短訊，發出兩個短訊的號碼十分相似，其後經網上搜查發現亦有其他人接獲類似短訊，「好匪夷所思，完全唔知點解會收到」，她擔心電話號碼落入建制派的宣傳網絡。

鄧慧敏亦透露，對方團隊以不實資訊作宣傳，例如指控他們將4,300多萬元儲備耗掉一半，現只剩下2,000多萬元儲備等，對方只引用其中一個戶口的款額，實際上尚有3,000萬元儲備。