截至昨日，本港有逾40萬人接種武肺疫苗。有港大專家認為，本港接種率仍未如理想，指疫苗可減低感染風險，即使仍不幸感染，也能降低傳播風險及減輕病情。由於須有約7成人口接種疫苗才能產生群體免疫，專家呼籲市民及早接種。

港大公共衛生學院教授潘烈文指出，全球各地選購不同藥廠的武肺疫苗，而各地接種率亦有不同，例如英國及美國接種至少一劑的人口比率分別達45%及38%，以色列更已做到100%人口至少接種一劑；相比之下，本港接種率未如理想。他指，暫無證據顯示疫苗可直接令身體健康人士出現嚴重副作用或導致死亡，認為本港兩款武肺疫苗均屬適宜接種。

潘指，數據顯示接種第一劑武肺疫苗後，兩周內可以出現保護作用，接種第二劑後更能將保護作用提升至90%。雖然疫苗無法100%防止感染，但仍能減低感染後的體內病毒量，降低傳播風險。他稱，即使曾經感染後康復，體內抗體最快會在100日後逐漸降低，有再次感染的風險，長遠而言須接種疫苗以作保護。

阿斯利康疫苗對巴西變種病毒效力或有限 但仍建議接種

本港陸續有輸入個案被發現屬於變種病毒，潘指，武肺病毒屬於RNA病毒，出現變異十分平常，其實病毒在過去一年已多次變異。他指，採用mRNA技術生產的武肺疫苗，通常對變種病毒同樣有效。本港採購的阿斯利康疫苗，對巴西出現的變種病毒效力可能有限，但仍建議市民接種。

有望下月零確診

港大公共衞生學院教授高本恩表示，本港有望於下月達到零確診個案，但長遠而言須做到群體免疫，才能有效防止往後再次出現大規模爆發。他指，接種疫苗可以在社會上產生群體免疫，但至少需要7成人口曾接種疫苗。他呼籲市民及早接種武肺疫苗，可減低感染風險及減輕感染後的病情。

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