中共去年強推「港區國安法」，今年再出手閹割香港選舉制度，連串政治動盪再度觸發港人移民潮。香港首屆「國際移民及置業博覽」今起一連兩日在灣仔會議展覽中心舉行，中午入場人流不斷。根據主辦方早前收集逾1萬名登記入場人士的資料，港人最感興趣的移民目的地為英國，佔32%；其次為加拿大和澳洲，佔24%和19%。移民人士財力方面，當中42%欲移民人士月入高逾11萬元，但值得留意是，當中亦有16%人月入低於2萬元，分析指可能屬於剛畢業的年輕人。

較多年輕人退休人士考慮移民東南亞

國際移民及置業博覽總監謝沛豪指，近年移民需求大增，加上不少國家都陸續放寬移民政策和門檻，移民業發展興旺，博覽包含超過60間移民及相關業務的公司參與，涵蓋20個港人熱門移民國家。根據大會調查，除了英國、加拿大和澳洲有較多人士選擇，台灣和亞太區亦佔一定比例，分別佔6%和11%。他分析，移民不再局限於高收入、高學歷的專業人士，較多剛畢業的年輕人和退休人士考慮移民到東南亞國家，因該群組人士資本較少、語言適應能力和當地生活指數較低。他建議，移民屬人生大事，所費資金不少，要量力而為，有興趣人士可先考慮移居不移民，「留返條後路畀自己」。

律師指港人移民心態改變：唔淨係想要本護照

負責提供移民法律諮詢服務的哈維律師行，專責處理加拿大移民個案的律師何景楨指，她指由2019年起，移民潮爆發令其公司規模雙倍擴張，需大量招聘人手應付個案。她指，有意移民人士已橫跨不同年齡，移民心態亦有轉變，「唔係淨係想要本passport，一個plan b（後備方案），而係想移居去另一個地方」。

她指，不少人擔心移民後不能繼續發展原有事業，「做咗二等公民、咩工都要做」。以加拿大為例，不少投資移民計劃都鼓勵新移民人士創業，例如有醫生轉行開初創公司，而當地對貨車司機需求大，適合學歷要求不高人士。她建議，年輕人透過進修、讀書融入當地生活，有助增加競爭力和就業機會。

移民顧問個案每季均錄雙位數增長

經營移民顧問公司的胡康邦亦指，由2019至今，移民個案每季錄得雙位數增長，「（客人）想知幾快，幾平走到，香港人移民嘅決心係增加咗」。以加拿大投資創業移民為例，2017年至今一共累積了50多宗個案，包括會計師、工程師、老師和律師等不同專業人士，當中已有一半人士取得永久居留權，舉家在加拿大生活，好處在於「100萬元左右就去到加拿大，6至8個月就走到」。

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