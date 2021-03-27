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制裁英國︱埃塞克斯園大律師事務所發聲明：4成員僅以個人身份就新疆問題供法律意見

1小時前
埃塞克斯園大律師事務所發聲明澄清，4位成員是以個人身份提供獨立法律意見及分析，其行為受英國的大律師標準委員會監管。埃塞克斯園大律師事務所網站圖片

英國倫敦的埃塞克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers），因有4名成員曾就新疆維吾爾人權狀況提供法律意見，結果整家事務所遭中國制裁。埃塞克斯園大律師事務所發聲明澄清，4位成員是以個人身份提供獨立法律意見及分析，其行為受英國的大律師標準委員會監管，而該事務所並非律師行或法律實體，事務所成員均為自僱或獨立執業，強調事務所其他成員沒有參與或負責有關新疆問題的法律意見。

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埃塞克斯園大律師事務所有4名大律師早前受世界維吾爾代表大會（WUC）委託，有份撰寫一份關於在新疆維吾爾族人權狀況的法律意見，其中在105頁的法律意見中，研判中國政府在新疆的行為已構成種族清洗的罪行。

埃塞克斯園大律師事務所的聲明指，事務所4名成員按非政府組織「全球法律行動網絡」（GLAN），聯同世界維吾爾代表大會（WUC）及維吾爾族人權項目（UHRP）的指示，提供有關的法律意見。

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4成員依保密協議從無公開法律意見書

然而，事務所強調，4名成員都有依照保密協議，從來沒有公開有關法律意見書（None of the four relevant members of chambers published the Legal Opinion），而且事務所內所有成員均為自僱或獨立執業的律師，其餘成員均沒有參與或負責為有關的法律意見書提供意見或分析（No other member of Essex Court Chambers was involved in or responsible for the advice and analysis contained in the Legal Opinion or its publication.）。

值得留意的是，被中國制裁的埃塞克斯園大律師事務所，其全職仲裁員為現任終審法院非常任法官郝廉思勳爵

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