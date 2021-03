英國倫敦的埃塞克斯園大律師事務所(Essex Court Chambers),因有4名成員曾就新疆維吾爾人權狀況提供法律意見,結果整家事務所遭中國制裁。埃塞克斯園大律師事務所發聲明澄清,4位成員是以個人身份提供獨立法律意見及分析,其行為受英國的大律師標準委員會監管,而該事務所並非律師行或法律實體,事務所成員均為自僱或獨立執業,強調事務所其他成員沒有參與或負責有關新疆問題的法律意見。

埃塞克斯園大律師事務所有4名大律師早前受世界維吾爾代表大會(WUC)委託,有份撰寫一份關於在新疆維吾爾族人權狀況的法律意見,其中在105頁的法律意見中,研判中國政府在新疆的行為已構成種族清洗的罪行。

埃塞克斯園大律師事務所的聲明指,事務所4名成員按非政府組織「全球法律行動網絡」(GLAN),聯同世界維吾爾代表大會(WUC)及維吾爾族人權項目(UHRP)的指示,提供有關的法律意見。

4成員依保密協議從無公開法律意見書

然而,事務所強調,4名成員都有依照保密協議,從來沒有公開有關法律意見書(None of the four relevant members of chambers published the Legal Opinion),而且事務所內所有成員均為自僱或獨立執業的律師,其餘成員均沒有參與或負責為有關的法律意見書提供意見或分析(No other member of Essex Court Chambers was involved in or responsible for the advice and analysis contained in the Legal Opinion or its publication.)。

值得留意的是,被中國制裁的埃塞克斯園大律師事務所,其全職仲裁員為現任終審法院非常任法官郝廉思勳爵。

