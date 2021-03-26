【本報訊】去年9月6日原定舉行立法會選舉，但政府以武漢肺炎疫情為由押後。社民連當日上街抗議政府藉疫情押後選舉，短短兩分鐘便被警方要求解散，其間兩名成員「阿牛」曾健成與梁國雄太太陳寶瑩被票控違反限聚令。兩人昨在觀塘裁判法院認罪，各判罰款4,500元。兩人庭外透露今次認罪實屬無奈，因社民連在其他案件中被法庭以「共同目的」作為限聚令定罪理據，無視涉案者相隔1.5米防疫距離，揚言：「呢單打（官司）都冇意思」。

被告曾健成及陳寶瑩承認去年9月6日在油麻地彌敦道逸東酒店附近參與被禁群組聚集。案情指，包括兩被告在內的五男一女當日於行人路上一字排開並互相緊靠，又拉橫額及叫口號。警方以違反限聚令警告各人，要求解散但不果，其後票控被告。

裁判官屈麗雯判刑時指，明白被告犯案是想表達意見，但必須符合法例，尤其在防疫期間；考慮案發時間短以及兩人戴了口罩，傳播疾病風險較其他同類情況低，判處罰款4,500元。

指法庭僭建定罪理據

兩人庭外表示，社民連在其他限聚令案件中，即使遵守1.5米防疫距離規定，仍被法庭以「共同目的」為由定罪。曾健成直指是有政治考慮，社民連已就該案申請上訴，兩人評估後認為本案在裁判法院「打都冇意思」，故選擇認罪，從而集中精力處理上訴。

案件編號：KTS16443-4/20