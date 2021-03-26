【本報訊】「守護杏花團隊」宣傳單張聲稱團隊中立，全體成員不參選區議會選舉、不為任何政治團體站台，並以恢復大堂擺放免費報章、建設寧靜社區作招徠。記者向團隊其中一名成員麥守良就出現懷疑假授權書一事查詢，對方稱：「我哋絕對無做過種票或佢哋所講嘅嘢，要問就問管理處，我哋唔知發生咩事，會唔會係賊喊捉賊呢？我哋點會咁下流，好似佢哋咁下流。」對於部份宣傳單張的資訊被指不符事實，他辯稱數據來自管理處及業委會會議內容，資料並沒有錯，然後以「你哋報章太偏頗，我唔係好想答你」為由，拒絕再接受本報質詢。

記者再致電另一成員、屬舊業委會的李喜樂，他推說對假授權書一事並不了解詳情，需先了解，又反指對方團隊不少網上資訊是無中生有。記者問他是否與建制派團體或工聯會有關，他說：「呢個問題我唔會答任何嘢，因為我都唔清楚我自己係咩人。」隨後以家人正等他用膳為由中斷對話，記者其後將資訊傳給他，未有回覆。

疑為中資公司董事

記者向負責管理的港鐵查詢接獲多少張問題授權票，港鐵稱管理處收到授權書後，會先將副本交回相關單位業主確認。授權限期結束後，管理處會在公證行職員及業主委員代表選舉候選人監察下點算授權書，逐一核對業主身份及資料，將確認有效授權的單位清單張貼在業主大會會場。若管理處在處理授權書的過程中存有疑問，會聯絡業主了解。

本報亦發現「守護杏花團隊」成員周耀明是舊業委會成員，報住杏花邨1座。土地註冊資料顯示，一名同樣名為周耀明及報稱住杏花邨1座的人士，身兼多間私人公司董事，包括中石化國勘（香港）海外有限公司。按該公司去年3月的周年申報表顯示，公司另有兩名董事報住北京市，公司股東分別為中石化股份（香港）國際有限公司及鼎森能源有限公司，周耀明亦同屬此兩間公司的董事，兩公司同樣有董事報住北京市。