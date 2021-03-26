中國與歐美國家近期的磨擦不斷升級，中共的宣傳機器搬出120年前晚清政府被迫與列強簽署的《辛丑條約》，與今天的形勢相比。跟着，排山倒海的強國之音從官方喉舌和網絡上湧出來。我們不妨冷靜思考，在這120年間，到底中國有甚麼變或不變？

毋庸置疑，當年八國聯軍入境，把中國蹂躪得體無完膚，晚清政府簽的是不平等條約，喪權辱國。今天，中國不再在列強的武力威脅之下，經濟在艱難困苦之中逐步起飛，綜合國力提升，國際地位強化，這些我都不會否定，因為這主要是中國人民的努力。官方在這些方面敲鑼打鼓地歌功頌德，毋須重複。

不過，在這個「變好」的過程中，也要看得細緻，才能真正興利除弊，否則又會陷入敝帚自珍之地。其中最值得反思的是，在這120年裏，中國在政治、意識形態和現代文明（此乃國之靈魂）方面，還沒有出現質的改變，遑論是質的昇華！

首先沒有變的是封建王朝的管治模式和思維。權力高度集中，表面是集中優勢，團結合力，一致對外，實質上是鞏固政權和權貴的利益，高度剝削和壟斷了人民應有的權力。鄧小平年代的開放，霎時間變成過眼雲煙，事例不勝枚舉。

其次沒有變的是執政者利用愚民政策、對抗現代文明的手法。導致晚清簽署《辛丑條約》的其中一個原因，就是「義和團」在清政府默許之下，盲目仇外的內部破壞。我反對和憎惡外國侵害中國利益，但更反對利用所謂「外來影響」、「外國勢力」和「外部勢力」，傷殘民腦而自肥。

且看近期官方炒作新疆棉花舊聞而引發的H&M事件，昔日義和團的盲目仇外而引起的內部破壞幾乎同一劇本重演。記憶猶新的還有2012年反日情緒導致的破壞，中國人用中國人的錢買來的日本汽車和產品，打爛之後又再買，胡鬧而可笑。今天的H&M事件，至少破壞了自己的經濟秩序和對外關係，尤其是經營已久、藉以分拆歐美聯盟的中歐關係。可見，這是中國式H&M，即HURT（認為自己受到傷害），跟着就MAD（儍）起來。

香港封建統治對抗現代文明

嚴格來說，這不是愛國主義，也不是民族主義，而是民粹主義，是統治者最善於利用的「借外強內」（藉詞外來壓力，穩定內部和強化政權）的手法。以藝人紛紛與外資停止代言人合約為例，既顯示「現代義和團」和「小粉紅」的盲目壓力，也顯示中國的法治精神到底是怎樣一回事。日後可能出現的毀約訴訟，都在眼前的不惜一切之下忘記了。當然，中國可以理直氣壯地說，這些案件只會在中國審理，中國還可以利用市場優勢阻止對方訴訟，但這又是怎樣的法治呢？

不過，上述盲目排外的情況實際上不會在高層和權貴圈中出現。貪官最喜歡去的地方就是美國；在中共年前發出的通緝名單上，四成貪官就是跑到美國去的。不少中共高層官員的親屬和子女，都在美國定居和讀書，四分之一的中國留學生都是到美國去的。這與晚清年代有一點不同，當年清廷派出少數留學生赴美，後來感到他們的「思想西化」，急急召回（參閱《大清留美幼童記》）。但今天中共權貴（包括中央高層領導）都不會叫回自己的親屬和子女。早前中共曾要求高官把子女召回國內，但走過場之後，很快又我行我素。

總之，限制人民對外接觸，包括思想領域的交流，但不限權貴享受外國的好處，並用外國的民主自由來擴大自己的專制獨裁，已是眼前中國權貴的「自強之道」。近期在內地受到好評的電視劇《覺醒年代》（內容由「五四運動」談起），最近又受到壓力。奇怪的是，壓力竟是來自觀眾的讚賞，引致中共高層擔心內容啟發了人民的獨立思考。

總之，上述形態120年來也沒有變，歷史似乎在簡單地重複。中華民族在上升的過程中同時不斷內鬥和內耗，尤其是人才的糟蹋，成為最奢侈的世紀浪費。我不反對一國之興，先要解決民生問題，但在民生問題基本解決之後，執政者必須面對更高層次的文明問題。中共不斷強調自己的成績，去年更說已經全面脫貧，但對政治和思想方面高度貧乏，卻置若罔聞，甚至大步走回頭。在香港出現的碰撞，就是數千年積累下來的封建統治模式和意識，與包括民主、自由、人權、法治在內的現代文明的對抗。中共只有認真面對和改正，才能真正擺脫《辛丑條約》120年來的落後狀態，否則120年間事，只有哀聲似舊時！

劉銳紹

時事評論員