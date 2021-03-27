據旅遊業界人士透露，已向政府建議一個救助旅遊從業員的方案，並初步獲政府「開綠燈」，預計通過成數極高，相信最快下周初會公佈詳情。業界包括旅行社、導遊、領隊及酒店等共17個會。消息指，救亡計劃是促請政府於29間社區疫苗接種中心，除醫院外，將有關的接待及行政等工作，都外判予旅遊業界從業員擔任，為不少失業的導遊、領隊、酒店從業員、旅巴司機、旅行社職員等，提供就業機會，以解燃眉之急，預料最快5月實施。

相關工作暫大約為期5個月，共提供1,400至1,800個就業機會，約有130個是主任或副主任，負責管理，月薪3至4萬元；另前線人員時薪100元，每人約可工作10日至12日，月薪約15,000元。

只負責接待安排 毋須醫護知識

消息稱，現時社區疫苗接種中心的接待等工作，其實不少都是由公務員兼職兼任，現時可把就業機會轉給予面臨生計困難的旅遊界。

據悉，相關職位都只是接待及安排，與接種疫苗工作無關，故此毋須具醫護知識，「如果講接待安排，同人接觸嘅工作，我哋旅遊業界最有經驗啦」。

130個職位屬主任級 月薪3萬起跳

相關工作暫大約為期5個月，共提供1,400至1,800個就業機會，約有130個是主任或副主任，負責管理，月薪方面，主任級4萬，副主任約3萬元。

另餘下大部份是前線人員，以時薪計算，每小時100元，每日工作最多13小時，已包括1小時用膳。由於希望可讓更多人獲得工作機會，故每人約可工作10日至12日，月薪約15,000元。

申請者須具備旅遊相關工作兩年或以上經驗，受聘對象包括被裁員、無薪假的前僱員或現職僱員。而業界會組成一間公司，負責面試及處理相關安排，再交予政府審批。有關公司亦會為相關職位提供強積金、保險和大假等員工福利。

公務員事務局「態度正面」

業界將召開大會講解此計劃詳情，並會與政府再落實細節，預料最快下周初可向外公佈。據悉，公務員事務局對此計劃的態度正面，因毋須再額外撥款，便可幫助業界。

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