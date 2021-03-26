【本報訊】立法會為全國人大早前就閹割香港民主選舉的決定，成立小組委員會，昨日首次會議上，一面倒支持人大決定的建制派只懂小罵大幫忙，批評政制及內地事務局長曾國衞開會前未有做足準備工夫，對議員的提問「照書講」般回答，工作之慢導致「成個特區畀你累死」。但無論建制派如何罵，小組委員會主席廖長江已表明，議員對人大的決定「只可討論，不容修訂」。

轟重複京官說話

人大常委會下周一及二才開會，由上而下敲定本港選舉辦法，本港的民主選舉將成歷史。立法會昨早舉行首次有關人大決定的小組委員會會議，先選出建制派「班長」廖長江、民建聯張國鈞擔任小組正副主席。熱血公民鄭松泰詢問，日後篩選參選人的資格審查委員會，會否受到《防止賄賂條例》約束，曾國衞表明「一定會」。

建制派議員提出不同問題，例如資格審查委員會是否取代原有的選舉主任的工作、本地立法工作的時間表等。謝偉俊又試圖挑戰曾國衞是否熟書，要求他回應主權移交前究竟花了多少年制定選舉辦法？今次又有多少時間修改？但曾對多個提問也顯得不知就裏，只懂重複京官的說話或者人大決定的內容，謝批評曾只懂照本宣科，未有準備充足，「我哋剩返數個月去做，唔夠十個會去做，可唔可以加快力度，唔好好似防疫、救災咁慢、振興經濟咁慢。呢啲靜態工作可以一早準備，你又不做，又係咁慢，成個特區畀你害死。」

政制局常任秘書長鄧忍光則表示，今次人大決定料會涉及修改本地4條主要法例及28條屬附法例，政府問責班子最快下周同步展開解說工作，立法會未來兩周已預留四次會議，討論人大常委會的決定。

此外，身兼港區人大代表的行會召集人陳智思接受網媒訪問時表示，相信新的制度下，中央不會容許政府官員或參政班子「Hea做」，否則幾年後「即刻俾人換（走）」。