【本報訊】國產科興疫苗接種計劃上月26日正式開始，根據相隔28天打第二針的原則，昨是公眾打二針科興疫苗的日子，但根據政府公佈數字，有1,000人、15%接種者未有如期接種第二劑。未知大量甩底是否與九宗注射科興後死亡個案有關，昨日接種第二劑科興的醫管局前主席梁智鴻則「希望市民理性啲」。

疫苗接種計劃首天，即2月26日當日有6,000人接種科興疫苗。根據政府顧問專家委員會建議，第一劑和第二劑科興疫苗應相隔28日接種，因此昨日應有6,000人接種第二劑科興疫苗。

梁智鴻：希望市民理性

然而，昨日政府公佈數字顯示，全日只有5,100人接種第二劑科興疫苗，當中約4,900人在社區疫苗接種中心接種，約200人是在私家醫生和診所接種。換言之，有900人未有如期於昨日接種第二劑科興疫苗。

翻查資料，28日前，累計超過6,600人接種了第一劑科興疫苗，但截至昨日，累積接種兩劑科興疫苗的人數也只得5,600人，有1,000人未有如期接種。

上月底開打的科興疫苗事故頻生，至今九人注射後死亡，亦有接種者出現面癱、無法步行等嚴重副作用。在中央圖書館疫苗接種中心，昨日高峯期約50人排隊，當中大部份為長者。現年81歲的醫管局前主席梁智鴻說，第一針後並無任何不適，對於坊間擔心科興的副作用，他認為經專家評估均顯示事故與疫苗無直接關係，「希望市民理性啲」。

現年67歲的市民吳先生昨接種第二針，大讚接種第一針時護士「手勢好好」，現時身體狀況良好。他表示自己有心臟病，須長期服食藥物，因此在打針前亦有諮詢醫生，認為科興比復必泰對自己較少副作用。

另一名不願具名的男士前來打第一針，因預約輪候時間與中心職員起小爭執，其後受訪時說：「冇混亂呀！非常之暢順！你就好混亂喇，《蘋果日報》最混亂！」對於科興副作用問題，他激動反問記者：「有咩事故呀？你講，有咩事故？日日都有人死㗎啦，你都會病㗎啦！都完全冇關係，你夾硬拉埋嚟講，你係咪記者嚟？你係邊度畢業？」他認為科興較安全，「佢用舊嘅滅活技術，新嗰啲反而信唔過喎，新嗰啲搵你哋做白老鼠咋喎，死亡率特別高㗎喎，完全考慮過」。