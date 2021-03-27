供港的復必泰疫苗被發現有包裝瑕疵，政府本周三（24日）因接獲代理商復星醫藥通知暫停接種復必泰疫苗。政府今日（27日）下午表示，接獲復星提交的初步調查結果，指目前調查顯示，不排除包裝瑕疵是由於長途運輸過程中環境因素所引致，目前沒發現與冷鏈及物流管理有關，也未發現由封裝到使用過程中有系統性問題。但政府未有提及何時可恢復接種復必泰。

政府今日下午表示，接獲復星提交的初步調查結果，指復星與BioNTech已經就出現包裝瑕疵的可能原因，展開全面並涵蓋供應鏈所有環節的調查，包括BioNTech在其德國廠房的封裝工序、疫苗包裝後由德國運輸到港的過程、疫苗到埗香港後的物流處理及儲存，以及在社區疫苗接種中心檢查及處理疫苗的程序等。

根據復星及BioNTech到目前為止所完成的調查，並未發現疫苗由封裝到使用的過程中，有任何可能造成相關包裝瑕疵的顯著系統性因素。現階段調查結果不排除有關情況是由長途運輸過程中環境因素所引致。綜合調查所得數據，相信出現有關情況並非與冷鏈及物流管理有關。至於其餘已抵港的疫苗，經隨機抽樣測試包裝完整的疫苗藥瓶，亦並未發現疫苗滲漏的問題。

指無證據顯示存安全風險

政府指，根據初步調查結果，復星與德國藥廠BioNTech認為沒有證據顯示已抵港的復必泰疫苗（批次210102及210104）存在安全風險，已接種復必泰疫苗的市民毋須擔心，後續調查工作主要查證相關疫苗批次並無任何固有特性問題。政府正與復星和德國藥廠BioNTech積極跟進，爭取在一周內完成調查程序。

德國BioNTech電郵回覆《蘋果》查詢時表示，目前調查顯示問題只與疫苗包裝有關，生產過程及疫苗質素沒問題， 藥廠正探討方法讓港澳恢復復必泰疫苗接種，包括更換盛載疫苗的藥樽。

或與藥瓶抵受不住飛機高氣壓有關

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，藥廠指的長途運輸過程問題，相信是指因疫苗由玻璃藥瓶盛載，在飛機運送途中有機會出現藥瓶外的氣壓，較藥瓶內的氣壓高，導致玻璃藥瓶有裂痕、藥瓶蓋鬆或金屬環變形；藥廠指會研究更換盛載疫苗的藥瓶，相信與發現藥瓶抵受不住飛機上的高氣壓有關。

他指，今次反映藥廠品質測試不夠嚴格，除了疫苗本身，包裝也是生產過程的一部份；藥廠應測試產品在不同溫度、氣壓等環境的情況，以及盛載疫苗的器皿是否適合，確保整個產品沒問題。藥廠應以更堅韌的玻璃藥瓶盛載疫苗，避免再出現藥瓶有裂痕等問題。

專家指疫苗質素沒問題 政府應盡快恢復接種

他指，因應疫苗質素沒問題，該兩批次疫苗應可繼續使用，認為政府應盡快恢復疫苗接種計劃。政府應規定所有復必泰接種中心都有藥劑師駐場，檢查每瓶疫苗，沒問題才使用。

此外，美國藥廠Baxter會協助BioNTech生產疫苗，而政府也已批准復必泰疫苗供應商修訂生産廠房的申請，不過現階段並沒有資料顯示是項修訂與未來供港批次的疫苗有關。 崔俊明表示，Baxter總公司在美國，在美國、歐洲、澳洲、內地及新加坡也設有廠房，據他了解，日後Baxter也是於德國廠房生產疫苗，相信可提升疫苗產量。

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