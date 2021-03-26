【本報訊】「生抽王」廣播處長李百全摧毀港台招數層出不窮，繼抽起節目、撤換監製及主持等連串手段後，本報獲悉，港台管理層疑再有新招整治王牌節目《鏗鏘集》及《鏗鏘說》幕後人員。消息稱，管方計劃日後若再有《鏗鏘》節目「過不到關」，製作人員會被調查是否涉失職，甚至被追討製作費。

拒配合或「失職」

據了解，《鏗鏘集》及《鏗鏘說》由港台電視部公共事務組同一團隊製作。有港台消息向本報透露，管理層表明若《鏗鏘》團隊拒絕按要求更改節目內容，又拒絕按管理層要求停止製作管理層視為「過不到關」的節目，而又未能提供其他「過到關」節目頂替的話，管理層就會展開「調查」，若證實相關員工「失職」，有關員工便須承擔後果，包括被追討節目的製作費用。消息稱，有關做法為管理層初步構思，暫未有具體詳情。

另一消息人士補充，目前未確認會何時實施「追討製作費」，亦未知「追數」這項是否適用於其他節目、及有份參與製作涉事集數的記者和編導等是否均會被追討，但預料節目監製會成被追討的對象，不過製作人員有公務員，亦有外判，較難估算一集節目的製作成本。

此外，據悉李百全等管理層已下令將4月2日播出的《鏗鏘說》及 4月5日播出的《鏗鏘集》兩個原定由公共事務組負責的節目，分別轉交綜合節目組和文教及康體組（前名教育電視組）負責。部門接手後需重新選題、拍攝及製作節目，至於有關「眾新聞中國組」的一集《鏗鏘集》，相信已被抽起。

港台未有正面回應，再三重申為加強編輯管理，已引入新機制，保障節目符合《港台約章》及《製作人員守則》的要求。管理層亦會「協助」同事遵守守則更有效地製作節目。有關編輯事宜的討論和處理，以及人力資源的調配，屬港台內部事務，不公開評論。

至於日前網民發起投訴李百全及助理廣播處長區麗雅的行動，本報向港台查詢共收到多少宗投訴，惟港台沒有回應。