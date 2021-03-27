德國BioNTech及上海復星醫藥供應的復必泰疫苗，日前因包裝有瑕疵而要在混亂下急急煞停接種。早前多番就當日煞停「彈弓手」而惹起混亂而表示「唔好意思」的公務員事務局局長聶德權，今早出席商台《政經星期六》節目時透露，預計藥廠下星期會有初步消息，包括問題批次的安全性及質素有否受影響、能否繼續使用，以及會否運送新一批疫苗來港。

聶德權指出，政府本周三接獲復必泰代理上海復星醫藥的書面通知，指有批次的包裝樽蓋有瑕疵，為謹慎起見要暫停接種。他透露，衞生署正與復星溝通，調查疫苗在德國的生產線及包裝線，以及抵港後的供應鏈，盡快找出今次問題的原因。他希望藥廠盡快完成調查，若當中不涉及系統性問題，加上現有批次沒有安全及質素問題，會研究何時可恢復接種，若有需要便要在德國再運一批新疫苗來港。

聶德權稱，稍後恢復BioNTech復必泰接種時，當局系統會將新的接種時間和地點，主動通知已預約的市民，並優先安排已接種第一劑的市民打針；若他們有不便，可以自行在網上更改。

暫近28萬人打科興15萬人揀BioNTech

他指武漢肺炎疫苗接種計劃開展約一個月，截至昨日，共有43萬名市民接種了第一劑疫苗，當中約27.8萬人接種科興，15.1萬人接種BioNTech復必泰，佔16歲以上人口約6.6%，同時有5,600人接種了第二劑。

曾浩輝指42天內接種第二劑無問題 不建議「溝針」

出席同一節目的政府疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝表示，臨床測試顯示，接種第一劑BioNTech復必泰疫苗後的42天內，接種第二劑都沒有問題，此安排已獲世界衞生組織認同，故相信現時仍有彈性和空間「走棧」，已打第一針的市民，可以稍為延長打第二針的時間。

此外，他不建議市民接種疫苗時「溝針」，雖然海外及本地都曾進行「溝針」的相關研究，但研究方向仍屬初步階段，強調根據目前的證據和資訊，相信接種兩劑同一牌子的疫苗會「穩陣啲」。 他亦重申，當局的專家已審視懷疑與疫苗有關的死亡個案，認為死因與接種疫苗無直接關係，呼籲市民趁疫情穩定時盡早作接種，強調無人可保證幾個月後，會否出現新一波疫情，若及早接種可避免屆時「爭崩頭」、「一窩峰」預約。

政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星在港台《星期六問責》上表示，復星正檢視BioNTech復必泰的包裝問題，會否影響疫苗的效果及安全性，相信未來數天會有報告，冀復星可於其他地方收集新一批疫苗送港。

本港昨新增一宗源頭不明個案，確診的38歲日籍空姐發病前3日曾接種BioNTech復必泰疫苗， 劉澤星說，人體接種疫苗後，需要一至兩星期才能產生抗體，估計女患者可能於接種疫苗前已受感染。

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