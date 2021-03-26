【本報訊】為了反擊英國日前以新疆問題制裁中國官員，中國外交部昨宣佈制裁英國九名人士及四個組織，以懲罰他們對新疆「惡意傳播謊言和虛假信息」，當中包括倫敦的埃塞克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers）， 香港終審法院非常任法官郝廉思是該事務所的仲裁員，有法律界人士兼資深大律師認為，郝廉思很有可能因此不能再入境香港審案，香港變相再痛失海外法官，令法治加速惡化。

被制裁的九人為分別來自英國政治界、法律界及學界，如英國下議院外交事務專責委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）、國際律師會人權研究所主任兼御用大律師肯尼迪（Baroness Helena Kennedy）、本土民主前線前發言人梁天琦撰寫求情信的御用大律師尼斯（Sir Geoffrey Nice）、新疆研究學者芬利（Joanne Smith Finley）。被制裁的四個組織為由英國保守派議員成立的「中國研究小組」、保守黨人權委員會、維吾爾獨立法庭及埃塞克斯園大律師事務所。該事務所曾經撰寫新疆維吾爾人權狀況的法律意見，提及中國政府在新疆種族清洗。中國將即日起禁止有關人員進入中國、香港、澳門，以及凍結他們在華資產。

約翰遜表明力撐被制裁者

中國外交部的聲明指，英方基於謊言及虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口，對中國有關個人和實體實施單邊制裁，是公然違反國際法和國際關係基本準則，所以決定對惡意傳播謊言及虛假訊息的人士及實體實施制裁，重申中方維護國家主權及安全的決心堅定不移。

英國首相約翰遜即日在twitter捍衛被中國制裁人的人士和團體：「今日被中國制裁的本國議員及公民，正在關注維吾爾族穆斯林人權被嚴重侵犯的問題，且擔當着重要角色……不平則鳴的自由十分重要，我堅定地支持他們。」英國外相藍韜文亦指，如中方要反駁指控，應允許聯合國人員進入新疆查清真相。他又指將會召見中國駐英大使，向他申明英國對有國會議員和敢言人士被中國制裁的立場：「在人權被打壓下，我們不會默不作聲。」

大狀：郝廉思或不能再來港

董勤達亦發表反駁聲明，「中國企圖以卑鄙的手段（制裁）使民主國家噤聲，只會使其問題更凸出」。同遭制裁的學者芬利則強調：「我被制裁是因為有良知，是因道出新疆的悲慘真相……我不後悔，也不會噤聲。」

今次被中國制裁的埃塞克斯園大律師事務所，其中一位仲裁員是本港終審法院的非常任法官郝廉思（Lord Lawrence Collins）。法律評論團體「法夢」成員黃啟晹向本報指，未清楚相關制裁細節，難以斷言會否影響郝廉思出任非常任法官。不過黃指出，外交部的制裁措施包括禁止有關人員及其直系家屬入境，亦禁止中國公民及機構與其交易，意味郝廉思日後或難以入境香港審理案件；港府繼續支付薪金予郝廉思，都有機會違反外交部的制裁措施。

資深大律師梁家傑亦認為當局要清楚解釋制裁埃塞克斯園大律師事務所，是否等同該事務所轄下的大律師都會被制裁。他指若該事務所轄下的大律師均被制裁，即代表郝廉思不能到港，香港將會失去一位非常任法官。他認為此舉發放「不友善」的訊息，擔心香港法治會加速惡化。本報昨向司法機構查詢今次制裁會否影響郝廉思來港擔任法官，截稿前未獲回覆。

據《Global Legal Post》報道，2017年至2020年間曾擔任香港國際仲裁中心主席的御用大律師祈文輝（Matthew Gearing），5月將加入埃塞克斯園大律師事務所，祈文輝計劃今年9月來港在知名的大律師事務所Temple Chambers執業，如今他會否如期5月加入、繼而9月來港執業時仍是未知數。本報昨分別電郵郝廉思和祈文輝，兩人截稿前未有回覆。