【本報訊】網民去年2月發起八區「和你Lunch」，紀念7.21元朗白衣人襲擊事件發生七個月。一名自小患有過度活躍症、因家境不佳而曾經入住寄養家庭的18歲男生，被搜出背囊內藏有一支伸縮棍，遭控以《公安條例》下在公眾地方管有攻擊性武器罪，早前認罪。裁判官昨日判刑時指出，伸縮棍「個殺傷力都唔細」，即使男生辯稱只用作自衞，在混亂和暴力情況下使用仍可能對他人造成危險，判處男生進入勞教中心。

官：殺傷力唔細

被告林加暉（18歲）早前承認於去年2月21日在觀塘巧明街犯案。辯方昨日提交兩封求情信稱，被告讀中二時曾經參加獎學金計劃，從約百名候選者中脫穎而出，計劃負責人及有份評審的大學教授指，被告雖然性格倔強，但參與群體活動後，待人處事已經有改善。

辯方續稱，伸縮棍是被告參加集會時得到的，只打算用作自衞，沒有想過用來傷害他人。報告認為勞教或更生中心均適合被告，傾向建議勞教；但辯方指出，長期觀察被告的人均指，被告能在循循善誘下改進，質疑勞教對被告或有反效果，希望判處更生中心。

惟裁判官莫子聰指出，本案罪行非常嚴重，即使被告打算以案中武器自衞，但在他認為需要自衞的混亂和暴力場面中，使用涉案武器仍可能對他人造成危險，因為伸縮棍「個殺傷力都唔細」。

裁判官同意報告所指，短期紀律訓練能幫助被告，依建議判處勞教。

案件編號：KTCC1444/20