由德國BioNTech及上海復星醫藥供應的復必泰疫苗，因應包裝瑕疵問題而暫停在香港及澳門接種。德國BionNTech接受《蘋果》查詢時表示，目前調查顯示問題只與疫苗包裝有關，生產過程及疫苗質素沒問題；但BionNTech未有提及何時可恢復接種疫苗，只表示正就如何替代相關疫苗研究解決方法，以為最多的香港及澳門市民提供疫苗。

本港接種了約15萬劑BionNTech復必泰疫苗中，發現57次疫苗包裝瑕疵問題，前日（24日）早上香港接獲復星通知停用及封存所有在港的疫苗，直至另行通知。BionNTech及復星會展開調查。

德國BionNTech以電郵回覆《蘋果》查詢時表示，目前調查顯示問題只與疫苗包裝有關，生產過程及疫苗質素沒問題。

BionNTech又指，病人安全及疫苗質素是最重要，故觀察後決定暫緩疫苗接種及收回在接種中心的疫苗。

BionNTech未有提及何時可恢復接種疫苗，或仍在本港倉庫的批次是否可使用，或何時有新批次抵港，只表示該公司會研究替代相關疫苗，並將向香港人及澳門人提供疫苗放在最優先位置。

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