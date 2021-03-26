【本報訊】47名民主派因參加初選被控違反國安法的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲保釋。還柙者親友昨繼續探望打氣，職工盟組織幹事勞詠姫到羅湖懲教所探望吳敏兒，勞事後替戰友落淚，「真係好擔心佢，好唔抵」。

「大不了死 亦不會避」

職工盟組織幹事陳昭偉昨下午探望吳敏兒後指，吳比還柙前略消瘦但精神不錯，正努力適應，指吳「心理狀態好強大，好佩服」。同行的勞詠姫提及吳更哽咽落淚，「真係好擔心佢，好唔抵，同埋好擔心佢條腰」。陳指，吳的腰痛問題屬舊患，「監獄入面啲床又太硬」，但未有方法解決床鋪問題，「睇吓有冇咩運動可以做吓，幫佢紓緩吓」。

身在大欖女懲教所的何桂藍，其團隊在fb指何收到市民打氣信件，感謝大家關心，亦回信親友與「寫信師」，並交代何「聽到MIRROR嘅新歌Warrior，還柙咁耐以嚟，第一次喊，喊到收唔到聲。 啱呀。大不了死，亦不會避。」網友亦留言鼓勵「撐住，加油，平安」。

前香港眾志組織幹事黃莉莉昨探訪袁嘉蔚後指，袁已轉至大倉，身體精神不錯，並已剪短頭髮，「有啲似小丸子」。袁現閱讀小說和詩集度日。

早前受審時曾入院的元朗區議員王百羽，其健康狀況一直令外界擔憂，王的友人昨到荔枝角收押所探訪後稱，王比以往消瘦，但血壓已回復正常，「唔可以話佢係開懷，但至少唔係愁雲慘霧嘅情況」。