因參與民主派初選而被政權清算、被捕的47人，除了獲保釋的少數人外，大部份仍身陷囹圄，被還柙近1個月，今早續有親友風雨不改地到荔枝角收押所探訪。今日適逢是長毛梁國雄的生日，其妻子特意帶同一位與他同月同日出生的小女孩，與他慶祝65歲生日。其他被還柙者亦慢慢適應還柙生活，並透過書信、收音機及報紙等媒介，與外面的世界聯繫。

今天是長毛65歲生日，原本他去年與一位同日生日的小女孩約定，在今年一起慶祝生日，但因無辜受牢獄之災，無法兌現承諾。長毛妻子陳寶瑩今日帶同該名小女孩，前來收押所為他慶祝生日，長毛亦相當開心。陳指，長毛以往對生日不太重視，但成為立法會議員後，每年會有很多朋友跟他一起慶祝，今年只剩下兩個人陪伴，加上早前不斷上庭，最近才展開長期在收押所的生活，剛開始適應，情緒難免會有些起伏，「情緒比較up and down啲」。

陳寶瑩又稱，長毛亦相當擔憂好友陳皓桓，得知民陣作為一個和理非的平台，被政權打壓，「（佢）叫我哋出面嘅人撐住啦，其實佢知道出面嘅事嘅，特別係比較擔心民陣⋯⋯如果佢（政權）真係郁得民陣，咁其他團體都係陸續㗎喇，咁我諗佢就係會擔心出面嘅，佢就覺得自己又做唔到啲乜嘢，又畀唔到啲咩意見，反而係佢要安慰我哋，即係撐住咁囉」。

劉頴匡剪頭髮 女友冇發現笑言「終於打和」

劉頴匡女友黃于喬（Emilia），今日與大埔區議會副主席劉勇威一同探望劉頴匡。Emilia透露，到探訪尾聲時，劉指着自己的額頭示意，她才驚覺劉剪了頭髮，就如她早前特意駁髮，劉沒有發現的情境一模一樣，笑言「終於打和」。

她指劉慢慢適應收押生活，時常閱讀《蘋果日報》得知外面新聞，亦經常細讀不同「寫信師」及親友的信件，劉亦視信件為與外界的連結：「新聞呢，就報紙可以睇到啦，但生活呢，佢就真係脫節咗喇，希望我哋分享返多啲朋友之間發生嘅趣事啦，甚至係唔識嘅朋友，都可以分享自己生活中嘅事囉，佢會想聽依啲囉。」

黃又指，劉早前申請收音機終於獲批，並在電台中收聽介紹本港特色景點的節目，又從《903專業推介》中聽到林家謙新歌，相當開心：「覺得（自己）喺入面，就用另類嘅方式支持本地樂壇同埋本地旅遊。」

感謝送車師送車

同行的劉勇威表示，劉頴匡的精神狀態相當好，更以「有火」形容劉頴匡的狀態。劉勇威表示，劉頴匡昨日就前年7.1立法會案被控暴動罪上庭，他有留意到王婆婆及其他送車師來送車，表達由衷感謝。在得知法庭就「赴湯杜火」案頒下的新判詞，亦一直「日諗夜諗」自己的案件。

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