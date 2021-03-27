人大常委會下周討論修改香港選舉制度，包括立法會組成比例及其他細節，修訂被指扼殺泛民參選。身兼行會成員的立法會議員新民黨主席葉劉淑儀認為，議會內的反對聲音不會消失，以素人身份參選的民主派有望在地區直選取得一半議席，仍然有人可以在議會嚴厲鞭撻政府，但她承認能夠進入議會只會是「忠誠反對派」，傳統泛民和勇武派都會減少。

葉劉在電台節目上稱，人大常委會用憲法權力修改《基本法》附件一及二，之後由香港進行本地立法，包括在立法會成立法案委員會逐條審議，期望7月完成立法，建制派議員也願意星期六、日「加班」開會。

人大早前決定立法會議席由70加到90，並加入選委會代表。葉劉力撐相關做法，認為可以補充人才，包括立法會現有的金融界別只針對證劵，卻沒有高端金融科技代表；資訊科技界也未有生物科技、醫療科技的代表等，認為選委會議席可以補充人才。至於地區直選、功能組別和選委會的比例，她認同選委會佔較大比例，但比例是2:3:4抑或2:2:5則要等人大決定。

葉劉指直選屬「低水平選舉」 民主派變「忠誠反對派」叫囂絕跡

葉劉提到，過往地區直選經常有「古怪」的候選人出現，「係低水平選舉」，若直選議席減少並重劃成細選區，泛民及建制兩大陣營都要集中票源，推選最多人接受的、更代表主流意見的候選人，減少激進份子進入議會的機會，對立法會議政是好事。 新選舉制度下，立法會參選人亦要有選委提名才可入閘，但她認為參選人要在選委會5大界別都取得提名要求太高，如基層的參選人未必能取得商界支持。

對於民主派能否進入議會，她預計非建制陣營會有「素人」出選，資格審查無法篩走，而市民怨氣仍然很大，相信他們可以取得一半的議席，所以「無問題，反對聲音一定有」，惟他們不能在議會叫囂、「掟嘢」，只會是「忠誠的反對派」。除了泛民，葉劉相信建制陣營也會因此而「大洗牌」，部份資深議員如民建聯梁志祥、蔣麗雲、黃定光等人都退下火線，換成有時間、能力、智識水平較高的新一代進入議會。

資格審查委員會委員地位超然 應由中央決定

人大提出的選舉改革增加候選人資格審查委員會，為特首、立法會和選委會的參選人進行資格審查，惟細節未公開。葉劉建議，委員會成員由中央決定而非由特首委任，成員也不能參選特首，以免有利益衝突，預計委員會將會「依法辦事」，按公職人員宣誓條例的「正/負面清單」，檢視是否合資格，而成員人數不宜多，政黨人士不能參與，形容成員「地位超然」。

她認為，設資格審查委員會比由選舉主任作決定好，因18區的選舉主任審核標準不一，選舉主任本身亦承受很大壓力，受到恐嚇和起底，認同要改由資格審查委員會「無畏無懼」作出決定。

國際社會關注香港的選舉改革違反民主，葉劉淑儀斥，外國的批評「相當虛偽、雙重標準」，指很多國家都經常調整選舉制度，如美國眾議院剛通過修改選舉辦法、限制選舉經費，而由共和黨控制的佐治亞州州議會又提出收窄選民資格，「點解你做又得，我哋做唔得？」她續指，單以選舉去界定一個地方是否民主是膚淺的做法，強調任何一個制度都應達到良好管治，政府必須處理有極端分子進入立法會，以及防止民主派35+促特首下台。

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