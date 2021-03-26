中美外交高層在會談中互片的大戲剛落幕，又發生歐盟與中國互相制裁的龍爭虎鬥，緊接着中國點燃新疆棉花的民間怒火，點名批評在中國的逾十國時裝及運動服裝品牌抹黑新疆棉花，吃中國的飯砸中國的鍋，在國內掀起一輪抵制西方貨的狂潮，真是好戲連場，令人目不暇給。一切似乎都在全面加速！

近期北京對外強硬程度可說日甚一日。除了跟美國開拖，還突然開庭審訊加拿大前外交官康明凱；英國駐華大使吳若蘭撰文指外國媒體批判中國不等於憎恨中國，被中國外交部召見，而中國駐英大使就發表長篇聲明，對BBC的中國報道表達「強烈不滿」；繼續制裁澳洲貨及不理會澳洲外長的會談要求；授權海警必要時可開火的《海警法》實施，而海警船今年已九度駛入釣魚台水域，與日本關係緊張……更大的對抗還在後頭。

歐盟本周一宣佈制裁4名新疆官員及新疆生產建設兵團公安局，中國隨即反制裁歐洲議會議員及學者等10人及4個組織。中方的反制名單似早就擬定，只等歐盟宣佈就立即雙倍奉還，擺出不惜對決的姿態，但效果似乎適得其反。歐洲議會宣佈暫停《歐盟中國全面投資協議》審議會議，不少議員表態不會批准該協議。這份投資協議從2014年開始談判，一直呈膠着狀態，去年底德國總理默克爾擔任歐盟輪值主席時，中方忽然作出不少重大讓步才促成，這對歐洲跨國企業與美資財團爭奪中國市場大有助益。

當時該協議被認為是習近平重挫美國總統特朗普圍堵的外交勝利，令人誤以為北京成功拉攏歐洲，聯手抗美。如今，這份外交禮物被撕毀，而歐洲政壇也將掀起反中颶風。相對美國，歐洲人近年對中國抱有更多幻想，政壇中仍有不少親北京政客，但經過今次制裁風暴，相信民間對中共敵視會加深，公開親中的政客也會銳減，不僅聯歐制美成為不可能的任務，甚至將歐洲推向以美國為主的反中陣營。

事實上，歐盟宣佈後，美加澳紐也宣佈跟隨制裁中國的行動，似已形成一個制裁中國陣營。其中一名被中國制裁的歐洲議會議員蓋勒指出，現在已有30多個國家和地區站在同一陣線。而瑞典、法國、比利時、德國、丹麥、立陶宛等八個歐盟成員國相繼傳召中國大使，就中方的制裁行動表達不滿。中國外交部副部長秦剛也連續兩天召見歐盟代表及英國大使，提出中國不滿，華春瑩更調侃說，美國與「五眼聯盟」進行協調，「擺出一副要打群架的樣子，他們的嘴臉不禁讓人想起了當年的八國聯軍……這幾個國家顯然是搞錯了時代，現在的中國已不是120年前的中國，中國人民是惹不得的，如果惹翻了是不好辦的」。

扯上愛國就沒不表態的權利

當年的慈禧太后向西方11國宣戰，氣魄驚天，形成一股反西方的怒潮！果然，黨媒喉舌隨即點名H&M、Nike、Adidas、Zara等時裝或運動服裝品牌，指摘他們拒用新疆棉花的聲明是抹黑中國，也很快在網上形成一股抵制西方品牌的狂潮，多個城市都有人到這些品牌的店舖外抗議，甚至阻止顧客入內，也有網民撕爛H&M衣服、火燒Nike波鞋、扔掉這些外國名牌運動鞋等，數十名國內及台港明星紛紛跟這些牌子割席，取消合作或代言關係。那些還沒表態的明星、運動員及球隊等都必須有所表示。任何事扯上愛國，你就沒有不表態的權利，特別是名人明星。

香港的愛國人士很可能也要歸隊，表態抵制這些品牌之餘，還要準備燒鞋撕衣扔褲等行動，即使家中沒有這些品牌，又或這些衫褲鞋太貴重捨不得，也要搜羅一些，以備隨時將它們投火堆。至於商場、名店街也應隨時準備跟這些品牌切割，將他們趕走。再下一步就可能輪到名錶法國紅酒名貴跑車等品牌了。

即使這些外國牌子跪低也沒用，這場反西方運動極可能是全方位的，這關乎到黨建一百周年及習近平永續，必須雪國恥報國恨，要證明如今的辛丑年已非兩個甲子前（120年）的辛丑年，當年義和團殺洋人、包圍西方使館卻招來八國聯軍，慈禧太后被迫倉皇西逃，後來又簽下喪權辱國的《辛丑條約》，今日就要反過來，叫這八國聯軍的名牌公司倉皇西逃！

更重要的是，今時今日中國極要刺激內需、創造內循環，有大量的國貨急需出手，怎容得下這些敵國公司佔據中國市場呢？

潘小濤

資深傳媒人