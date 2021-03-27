早前懲教署突然減少被還柙人士的私飯選擇一半至兩個。關注在囚人士權益組織「石牆花」今日再指出，私飯除了選擇少、價錢貴的問題外，原來私飯質素差與懲教署的行政和職員態度有關，只是懲教署將責任推卸給私飯供應商。

「石牆花」的Facebook專頁今日發文，指近日部份赤柱監獄所員收到的私飯「打大風」，「餸菜被弄得橫七豎八」，飲品更被懲教署保安組職員抽樣檢查時，「將飲品粗暴地『過杯』」，導致不同飲品被混合，「結果杯杯嘢都變成怪味兩溝。」

「石牆花」亦提到，所員向署方投訴飯盒或飲品有問題，譬如出現「洋蔥溝奶茶豬扒飯」，署方便會把問題轉移到私飯供應商，推說是供應商運送私飯時，倒翻飲品或飯盒溝飲品造成，揚言「要埋怨就請家屬直接向飯商投訴吧」。「石牆花」透露有食肆指，「做私飯多年，都未見過如此『痴線』及『好做唔做』」，質疑與47名民主派被控有關，因當局意圖迫吃私飯的所員轉食「大棚飯」。

《蘋果》已向懲教署查詢，正等候回覆。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！