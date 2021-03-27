本港政局動盪引發移民潮，有打算移民澳洲的夫婦表示，本港教育制度過份着重學術，政治不穩亦令教育政策不斷改變，直言教育局宣佈改革通識科，對本地教育制度已失去信心，為子女着想只好移民。他們亦批評本港司法制度似乎已滲透了政治力量，戴上有色眼鏡判案，故打算一家5口移民。

一家5口的陳先生和陳太考慮移民到澳洲，因夫婦二人早年在當地讀書，為子女教育和前途着想，已預留約1,500萬元到當地置業和定居，希望於兩年內移民。陳生指，本港教育制度過份側重於學術，加上本港政治因素不穩定，令教育政策不斷改變，擔心將來子女的思維受局限，不利成長。

「做生意同官二代爭執，司法制度係咪保障到我？」

他說，從2014年雨傘運動起已思考移民，擔心香港趨向融入內地制度，「唔知幾時（政府）索性攞起個border（邊境）」，促使他們一家移民的決心。他又直言，本港司法制度似乎已滲透了政治力量，「每日都係笑話嚟⋯⋯好多官已經唔中立，戴住有色眼鏡去判案」。他指，香港的核心價值本是司法制度和言論自由，「而家司法搞到咁，咁我嘅人身安全保障點算？如果有一日，我做生意同官二代、親中人士有爭執，司法制度係咪保障到我應有嘅權益？」

陳太指，教育局宣佈改革通職科亦令她對本地教育制度失去信心，「教育局個安排係點，（學校）就將啲思想塞畀啲細路，絕對會影響思維，除非家長好大自己一套方法灌輸畀小朋友，其實啱同錯，學校教咩，小朋友將來個諗法就係點樣」。她期望子女在外國升學可培養批判性思考，「可以隨時舉手發問，表達唔同意、有自己嘅諗法，而唔係香港咁只係得一套標準答案」。

OL：無論點都一定會走

約30歲的文職人員黃小姐說，考慮移民加拿大或歐洲國家，主要因本港政治環境轉差而離開 ，「呢兩年發生嘅所有嘢都令我想走⋯⋯即使係好細微嘅政策，例如打疫苗啲安排，都根本唔係路，背後其實係一啲政治操作」，認為如繼續留港生活，情緒只會越來越低落。她直言，雖然移民計劃仍在初步階段，但不會因資金少卻步，「會foul走啲好貴嘅投資移民，但無論點都一定會走」，即使出動千方百計亦非走不可。

任職金融業的Ice指，過去半年已做定功課準備移民，打算去英國或台灣，預視香港社會環境持續下去，「喺外地會過得開心啲」，比原定計劃打算提早離開，已有心理準備在異地重新開始。

退休人士陳太考慮投資移民台灣，主要考慮香港生活指數太高，「同樣一萬蚊港紙，喺香港唔夠夠使，淨係租屋已經唔得啦，喺台灣已經好舒服啦」，考慮到天氣和適應問題，會優先考慮東南亞國家。

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