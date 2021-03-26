【本報訊】警方近月多次以洗黑錢罪名拘捕支援抗爭的眾籌發起人，繼網台D100主持傑斯及教師楊博文去年11月先後被捕，警方昨再以涉嫌洗黑錢拘捕一名25歲女子，據知她為反送中運動中提供人道支援的「香港自由之書」成員。

警指用眾籌款項買名牌袋

「香港自由之書」的fb昨下午宣佈暫停收款戶口。據了解，被捕25歲女子為康文署職員，昨於元朗橫台山遭警方以「洗黑錢」罪拘捕。警方指早前接獲舉報指，有人透過網上平台發起眾籌，提供兩個公司銀行戶口資料收款，但被警方指戶口款項用於購買名牌手袋、電子產品及個人證劵買賣等。

警方指2019年8月至去年12月，該兩個銀行戶口共收取208萬港元，當中部份款項轉賬至另一個個人銀行戶口，該個人銀行戶口另外收取約250萬元資金，被捕女子為涉案個人戶口其中一名認可簽署人。警方凍結相關銀行及證券戶口約27萬元，並通緝兩名去年8月離港男子。

「香港自由之書」2019年由兩名青年成立，眾籌目標是400萬至500萬港元，印製150萬本書記錄抗爭過程，並支援因抗爭被捕人士，包括生活及醫療上支援，一度每月擺設街站募捐。「香港自由之書」昨在fb宣佈暫停收款戶口及交代事件，「海外義工屋企比人用洗黑錢名義，伸搜查令入屋，大新戶口暫停使用，直至另行通知。」