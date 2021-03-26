【本報訊】港版國安法下，港人申領英國國民（海外）（BNO）護照數目大增，有以郵遞申請BNO的港媽收到假冒香港郵政的釣魚電郵，誤以為需補交郵費立刻用信用卡付21元郵費，豈料墮入電郵騙局，最終被網上過數近2萬元。港媽向銀行投訴不果，最終需支付所有款項。

遇騙的是兩子之母Kelly，任中學教務員多年的她，眼見近年教育制度變質，年輕人屢受打壓，擔心以言入罪，為兩名2至5歲兒子前途決定赴英生活。去年中，她為丈夫續領BNO，並以郵遞交表。去年12月，她收到香港郵政名義的電郵，內容指「地址資料不完整」，限期要付21港元運費作回郵。

香港郵政假網頁索21元郵費

她憶述當時因擔心延誤申請立刻點擊電郵提供的連結，連結頁面與香港郵政官網無異，輸入回郵地址及星展銀行信用卡資料後，即收到銀行發出一次性密碼短訊，輸入密碼完成付款，頁面顯示已付21元。

她指該一次性密碼短訊顯示「iPon Computer S R L」收款，當時不虞有詐。其後她收到星展銀行的確認短訊，竟顯示信用卡已付款18,482.94港元，遂致電銀行查詢，當時職員稱會擱置交易。惟數日後職員稱因交易由她授權不能取消。

上月銀行通知她指該筆簽賬的收據語言為羅馬尼亞文，收件人地址為羅馬尼亞，並附有iPhone11 pro及VR用品，至本月中銀行通知她付款，她則指銀行發出的OTP短訊沒顯示交易一萬多元，堅稱沒買相關用品，並致電警方、金管局及消委會求助，皆不得要領。

星展銀行回覆指，曾收過與香港郵政釣魚電郵騙案之相關求助，會了解客戶需要並按個別情況適時回應及處理。香港郵政指不會透過電郵、社交媒體或短訊要求市民提供個人資料或繳交郵費，亦不會代目的地海關收取關稅。