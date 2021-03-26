【本報訊】網民去年5月10日發起「母親節行街」活動，有人在旺角聚集，警方到場要求群眾離開，其間一名西廚學徒突然大叫：「黑警！X你老母！」並向警員舉中指，被指惹來旁人叫囂及擲物，最終遭警員制服並搜出一支雷射筆。涉案學徒早前承認非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，還柙至昨日判刑。主任裁判官嚴舜儀指出，被告悔意有限，辱罵警員的行為激使他人仿效，加上他攜同雷射筆到現場，使用風險甚高，最終判他入獄六個月。

另涉私了案 刑期分開執行

嚴官判刑時指出，當時現場有超過60人聚集，警方發出10次警告後，被告方佐瑋（22歲）突然大叫「黑警」，並向警員舉中指。及後警員截獲被告，並在他身上搜出涉案雷射筆、面巾、手套、防毒面具等物件，顯示他有意參與非法集結。而被告於同年另一宗社運案中亦曾經使用雷射筆，因此有理由相信雷射筆是他參與社運的裝備之一。

嚴官續指，雖然被告有讀寫障礙，但具備足夠社交、表達及工作能力，不構成任何減刑理由，因此以監禁七個月作為量刑起點，考慮到被告攜帶雷射筆到現場，使用風險甚高，加刑兩個月；計算認罪扣減後，最終判他入獄六個月。

被告另因去年5月在天水圍「私了」一名七旬婦人，早前承認襲擊致造成身體傷害罪 ，判監八個月，原本預計今年5月1日出獄。嚴官認為，該案與本案屬不同事件，故兩案刑期分期執行。

案件編號：KCCC2822/20