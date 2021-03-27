港府早前向多國領事館發信，要求對方停止接受BNO為旅遊證件，外地工作假期計劃下的香港參加者也只限於特區護照持有人，惟多國表明繼續承認BNO。前保安局局長、身兼行會成員的立法會議員新民黨葉劉淑儀建議港府，拒絕以BNO申請工作假期的市民上飛機返港，該人必須出示其他證件，如身份證或特區護照才可放行。

葉劉淑儀今早出席電台節目時指，特區政府早前表明拒絕承認BNO作為旅遊證件，若然市民的工作假期簽證以BNO申請，港府可要求航空公司拒絕其登機回港。該人若是香港永久居民則要出示其他證件如身份證或特區護照，以證明身份，強調相關做法「有理由」。她續指，在英國推出BNO「5+1」計劃前，BNO並不受歡迎，又反駁坊間「公務員不可領取BNO」的說法，指「公務員唔睺BNO」。

她又認為，國際社會對於香港人權狀況的批評都是藉口，唯一原因只是阻止中國比美國強大，認為相關發展對美國人的心理影響大，故挑起香港、新疆問題以打擊中國。

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