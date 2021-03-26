【虐殺案】

【本報訊】五歲女童疑遭生父及繼母虐待致死，案件昨日續審，涉案繼母連續第三天出庭自辯。控方盤問時指出，對於女童，繼母曾於微信中向丈夫表示「睇佢前面就憎佢後面」、「同佢哋出街影衰晒」，更稱「想殺咗佢」。繼母辯稱發言只為抒發情緒。控方又指出，一對兄妹曾經表達想搬回舊居，卻遭繼母漠視。繼母承認兩兄妹的確不願跟她回家，男童表明欲返回祖母家中，女童更揚言：「夜晚想去麥當勞瞓。」

案發於2017年8月至2018年1月，首被告與次被告分別是女童Z及男童X的生父及繼母，兩人均否認謀殺Z。

控方昨日指出，案中生父及繼母曾經多次在微信表示「想殺咗佢」，繼母昨解釋只是表達情感，不會付諸實行。惟她承認曾經稱「同佢哋出街影衰晒」，並指女童Z「討厭到一個點」，只因兩童曾經推跌店舖內的物件，而她的親生女兒Y卻從未如此。至於「睇佢前面就憎佢後面」一句，她解釋只為抒發面對Z時的壓力。

稱兩童以搬回祖母家作威脅

訊息顯示，繼母曾經告訴密友，丈夫連續打男童X多達295下。她昨日解釋從沒有親眼看見此事，只是聽到幾十下藤條聲，「一定冇二百幾下咁多」。控方質疑，為何無人出手阻止X被打，繼母辯稱曾經站在X的後方，並以表情示意丈夫停手。控方聞言指她說謊，因為訊息顯示她當時亦有份打X，繼母最終承認。

庭上又披露繼母曾經向丈夫發出的短訊，內容包括「但首先係阿哥唔好再話走，我好記仇㗎，佢再講我唔睬佢」、「阿哥講到喊」。繼母昨日聲稱，X曾經表示想回祖母家，她遂與X講道理；X聽罷激動落淚，為自己說過的話感到後悔。

繼母同意控方所指，兩兄妹曾經表示欲搬回舊居與祖母居住，但她認為兩童只是以此威脅她，因此沒有將兩童的意願告訴他們的祖母或舅父等。她又指出，當時只覺得兩童不情願跟自己回家，X明言「我咪返阿嫲度囉」，Z更指「夜晚想去麥當勞瞓」。對於在微信稱「我打到佢仆街，除咗個頭」，她解釋Z的臉已經跌損，因此沒有打頭。

控方又提及繼母亦曾於微信告訴丈夫，指本案第三被告、即她的母親「係咁打係咁打，但對佢（Z）嚟講好似𢱑痕多啲」。繼母昨日解釋，母親當時欲令她息怒，因此曾經打Z的手掌，並安撫她謂「打咗啦」。聆訊下周一繼續。

案件編號：HCCC28/20