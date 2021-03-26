【本報訊】外號「美國隊長2.0」的馬俊文被指在街頭示威及接受媒體訪問時，19次公開宣揚「香港獨立」等口號，被指違反港區國安法，遭控以煽動他人分裂國家罪。案件昨在區域法院再訊，馬否認控罪。辯方申請以英文審訊，惟控方反對，質疑此舉有策略目的。國安法指定法官陳廣池認為，被告有權選擇，而由雙語法官處理便可解決疑慮，決定親自審理。案件9月28日開審，馬繼續還柙。

控方擬傳召28警作供

被告馬俊文（30歲）自去年11月被控後一直還柙。控罪指他於去年8月15日至11月22日期間犯案。他由資深大律師夏博義代表。控方透露，審訊時將傳召28名證人出庭作供；辯方則表明同意所有控方案情，並指被告當時僅是大叫，將作法律觀點爭議。據悉，證人全是警員，他們目睹事發經過及曾警告被告。

辯方申請以英文審訊，惟控方反對，指案件材料由中文寫成，擔心傳譯未能準確反映字眼意思，又指被告在裁判法院曾要求以中文審訊，質疑辯方申請有策略目的。惟陳官表示，被告有權選擇法律代表，亦有權改變主意，更不應質疑繙譯主任的能力，認為可交由通諳中英文的雙語法官處理。

案件最終定於9月28日開審，預計需時五天，以英語審理。陳官指法官人選「選擇有限」，最終決定親自審理。

案件編號：DCCC122/20