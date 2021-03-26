【本報訊】確診日籍空姐本月中曾接種復必泰疫苗，三日後開始病發，她以為只屬疫苗副作用而拖延求醫。衞生防護中心在傳媒追問下才透露，至今已有數宗接種疫苗後確診個案，聲稱這些個案受感染與疫苗保護功效無關。

衞署涉瞞數人接種後確診

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日被記者追問下才透露，確診的日籍空姐3月15日曾到上環中山紀念公園體育館接種中心注射復必泰疫苗，當時並無不適，但三日後現病徵，她以為只屬疫苗副作用，所以未有即時求醫。歐家榮指患者剛打疫苗，「冇咁快有保護」，最少需時兩星期才能產生抗體，一般更要接種兩劑疫苗才起有效保護，而空姐的潛伏期由3月4日開始計算，很可能她在接種疫苗前已經染疫。

在記者再次追問下，歐家榮才表示至今已有數宗接種疫苗後確診的個案，但都與打疫苗時間距離太短，應是「咁啱有咁橋」，在接種前或接種後短時間內受感染，與疫苗保護功效無關，所以沒有公佈。日後若有打完兩劑後仍染疫的不尋常個案，才會公佈。

歐家榮續稱，接種疫苗的副作用和武肺病毒的病徵相似，難以分辨，呼籲市民不論是否已打疫苗，如出現病徵都應該盡快求醫。

目前已知的首宗接種疫苗後確診個案，是第11325號38歲男子，是一名居於何文田督察級警察宿舍C座的高級督察，他無病徵，在3月12日接種科興疫苗，曾與確診患者聚會被列為密切接觸者，16日確診。當局亦無主動公佈個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在傳媒追問下才承認，聲稱「呢個case同打針冇關係」。