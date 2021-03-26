繼傳出被要求訪問「藍媒」和撤換監製及主持等消息後，《蘋果》獲悉，港台管理層疑再有新招整頓《鏗鏘集》及《鏗鏘說》！《鏗鏘》團隊所製作的節目一旦被管理層認為是「過不到關」，製作人員或會被調查是否涉失職，甚至被追討相關製作費。消息稱做法未有詳情，但料節目監製或成「被追討」對象；亦有消息指，管理層已要求團隊做更多「儲故」，隨時頂替「過不到關」的集數。港台回覆時僅重申，編輯事宜及人力資源調配是內部事務，不會公開評論。

據了解，《鏗鏘集》及《鏗鏘說》由港台電視部公共事務組同一團隊製作。消息指，管理層表明若《鏗鏘》團隊拒絕按要求更改該集節目內容，又或拒絕按管理層要求，停止製作管理層視為「過不到關」的節目，而又未能提供其他「過到關」節目頂替的話，管理層就會展開「調查」，若然證實相關員工「失職」，有關員工料會「有後果」，包括遭追討相關節目的製作費用。消息稱有關做法為管理層初步構思，暫未有具體詳情。

換製作組避免再抽起節目

周四（25日）傳出廣播處長李百全等管理層再有新指示，下令將4月2日播出的《鏗鏘說》及4月5日播出的《鏗鏘集》，這兩個原定由公共事務組負責的節目，分別轉交綜合節目組與文教及康體組（前名教育電視組）負責。消息表示，管理層已下達指示，部門接手後須重新選題、拍攝及製作節目，但仍然會沿用《鏗鏘說》及《鏗鏘集》同一片頭，而有關「眾新聞中國組」的一集《鏗鏘集》，相信很大機會被抽起。

另一知情人士指，管理層將節目「轉交」其他部組，是避免再像上次抽起《議事論事》般，留下「粗暴」罵名，表面上既保留《鏗鏘》招牌，也不會被斥是「腰斬」節目，但實際上《鏗鏘》已失去靈魂。消息又指，管理層除了威脅節目未能「過關」可能會展開調查，製作人員或被追討製作費外，也要求《鏗鏘》員工做更多「儲故」，方便隨時頂替「kill故」（過不到關的故仔）。

至於日前傳出高層擬撤換《鏗鏘》唯一監製李賢哲，李向同事表示「目前未有被換」。消息形容，處長及管理層「越來越識玩」，包括將《鏗鏘》分配予其他部組，某程度已是「溝淡咗佢（李）」，同時令人質疑管理層是想分化各部組，「等佢哋唔好團結」。

內容未達要求可被追討製作費

消息指，港台管理層構思，如製作人員做的節目內容未經批准，但又「過不到關」，有關集數除了不能播出街，員工或要「自行負擔」有關製作成本。另一消息人士稱，目前未確認會何時實施「追討製作費」，亦未知「追數」這項是否適用於其他節目，有份參與製作涉事集數的記者和編導等是否均會被追討，但料節目監製會成被追討的對象。

有聽聞過「追數」說法的港台節目製作人員指，製作一集長約半小時的節目成本難以清楚估算，因港台製作人員有公務員和外判等，簡單而言，一天通常約3,000元攝製隊費用，平均做一隻故仔要拍7天計算，即一集需要約2.1萬元，還未計後製、度橋等成本，「諗到呢條橋（向員工追討），都諗唔到條數點計」。

消息人士續指，一向有機制評估節目資源如何使用及有無濫用公帑等，無論是公務員或外判，製作節目現時需層層上報，員工須上報「故題」予上級，故不應只有員工要為製作費「科水」，有份批准做該故題的管理層也應負責，「追究時係咪要追到處長級人員？」 消息稱，「眾新聞中國組」該集，管理層暫未拍板是否抽起，但相信被抽起的機會很大。

消息人士說，現時製作人員不會去想可能被「追數」一事，「一諗就會縮」，所以會如常工作，認為管方這個「懲罰方案」難以實行，「係大你啫，大到你跪低」。面對《鏗鏘》被打壓，「係有啲灰，成個局面都冇得玩」、「到底要（前線）跪到邊個點？到底要令個台有幾多屈辱？」

港台拒披露投訴李百全數字

港台接受查詢時，未有正面回應，僅再三重申為加強編輯管理，已引入新機制，保障節目符合《約章》及《守則》的要求；管理層亦會「協助」同事遵守《守則》更有效地製作節目。至於有關編輯事宜的討論和處理，以及人力資源的調配，屬港台內部事務，不作公開評論。

至於日前網民發起投訴李百全及助理廣播處長區麗雅的行動，本報向港台查詢共收到多少宗投訴，惟港台至今沒有回應，只說會按既有機制處理。

申訴專員公署亦未有正面回應有否收到相關投訴。對於有網民質疑，李百全和區麗雅涉嫌濫用職權，無理調動或抽起港台個別節目，做法屬行政失當，違反《香港電台約章》和《電視通用業務守則》。公署指，保密條款規限公署不得向第三者透露個案內容。一般而言，公署在接獲投訴或得悉事件後，會先評審所涉事宜是否屬於申訴專員的職權範圍，評審後決定受理的個案，會交由調查科進行查訊、安排調解或展開調查。

商務及經濟發展局回覆《蘋果》指，通訊及創意產業科有收到相關投訴，會按既定程序和機制處理，但拒透露投訴數字。

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