8名被送中的港人周一（22日）在內地完成服刑後被遣返香港，事隔6日，李宇軒家屬再度控訴未能確認其下落，並整理連日來向不同部門查詢但不得以領的情況，直言十分擔心李宇軒的基本人權是否得到保障。

30歲的李宇軒本周初在內地服刑後返港，周三即被起訴三項控罪，包括串謀壹傳媒創辦人黎智英等人勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀協助罪犯及無牌管有彈藥，提堂當日他因接受強制隔離而缺席聆訊，亦沒有律師代表出庭，控方當時稱李將會交予懲教院所看管，並聲稱他已與律師會面。

不過，李宇軒的妹妹連日卻向傳媒表示，未能與李宇軒聯絡，更形容他「人間蒸發」。12港人關注組今日再列出連日來，李宇軒親友先後向荔枝角收押所、懲教署總部、警方、醫院及赤柱監獄，查詢李宇軒去向的時間表，惟不同處所或部門都向李宇軒親友表示，「無此人」、「不知所蹤」或「無紀錄」。

親友懷疑當局未按照法庭指示移交懲教看管

12港人關注組指，懲教署多次否認李宇軒由其看管，李的親友現合理懷疑當局並未按照法庭指示將李宇軒移交懲教看管，促當局立即澄清李宇軒現身在何處，是否在懲教、警方或其他部門看管之下，亦十分擔心他的基本人權是否得到保障。

警方回覆指，會向被捕人士解釋其權利，包括要求與律師會面及通知親友等，警方會按其意願作安排，但警方不會就個別被捕人士有否向警方提出上述要求作評論。

《蘋果》已向保安局查詢李宇軒去向、李宇軒能否聯絡家人或律師代表等問題，目前有待保安局回覆。

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