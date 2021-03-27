武漢肺炎疫情漸見緩和，今天更是相隔約4個月以來出現零確診個案，只有6宗輸入個案。因疫情大受打擊的多個業界均指，希望政府可進一步放寬社交限制措施，為各行業留低一絲生機。食肆業界表示，下周將會是復活節假期，屬業內黃金檔期之一，希望可於下周回復正常入座人數。有餐廳負責人亦認為，現時最多只能做「4人枱」生意只屬「吊命」，生意大不如前，難以令小店回本。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，希望政府可於下周放寬限聚，「始終復活節都嚟緊，呢幾日嘅生意都係緊要」。他續指，疫情前的復活節，一般有多達50萬至60萬港人外遊，因此復活節並不算是黃金檔期，惟今年因疫情關係，所有港人均不得外遊，變相是食肆做生意的好時機，「極渴望」可趕及在假期前放寬。

放寬限聚生意復蘇 踏入3月後勁不繼

黃家和指，現時食肆生意仍然大不如前，「農曆（新）年嗰陣有一段時間，因為政府放寬限聚，帶返30至40%（生意），但踏入3月就後勁不繼」。他認為，市民仍然受疫情影響，消費意慾薄弱，「就算出去消費都會節儉啲」，失業率高企亦是因素之一。

黃續指，雖然部份新開的餐廳可吸引年輕客群，生意不俗，「但酒樓晚間生意大部份都唔得，因為無咗宴會、大型活動，只係做返啲散客，生意上影響咪大」，故現時生意仍未「回復當年勇」，仍比以往少至少25%生意。

換氣工程審批程序繁複 批新標準為難業界

政府早前宣佈，5月1日起強制食肆每小時至少換氣6次，或使用符合指定規格的空氣淨化設備。被問到現時「清零在望」，是否證明不必要此措施，黃家和批評政府政策飄忽，「一時又話要『執枱專員』，一時又話要換氣，搞到我哋頭都大晒」。

他指，食環署指引列明，假如要做換氣工程，需經食環署入則、審批再做工程，完成後須經食環署審核，「1個月內點可能16,000幾間食肆可以做得到？我真係𢯎晒頭！」即使使用空氣淨化設備，對生意不佳的食肆而言亦屬一大負擔，但政府未有任何援助，大嘆令他「勞氣」。

黃指，自己對港大微生物學系講座教授袁國勇指，細菌因食肆鮮風量不足而傳播的言論不敢苟同，「餐廳最易接觸病毒嘅係咩呀？係一拎上手嗰個菜單，個個都喺度揭，顧問專家完全無留意到呢啲問題」，認為他並不熟悉行業運作，「一個鐘6次換氣係醫院標準，真係基本上做唔到，唔好為難我哋囉」。

青花亭：不停為輸入case搞晒成個香港 有咩為啫？

黃店「青花亭」早前曾因疫情大大打擊生意率，兩間分店均要停業約一個月。負責人阿Hong指，希望可盡快放寬限聚，「而家2人枱、4人枱咁拍嚟拍去，其實變相都係增加咗人手成本」。即使現時最多可做4人枱亦算「賺返少少」，「但一定點都補唔返之前嗰啲，我哋個本（錢）喺大半年嚟蝕得七七八八，再唔放寬，我哋只係吊命㗎咋」，現時只回復以往10至20%生意。

對於5月的換氣措施，阿Hong指，政府至今仍不封關才是源頭，不應「搵食肆嚟搞」，「今日有6單（確診），6單都係輸入嘅，你不停為輸入case搞晒成個香港，咁你有咩為啫？」為應對措施，阿Hong或會嘗試加設空氣淨化設備，「你叫我萬幾兩萬蚊請個顧問，太貴喇，百上加斤，睇下同行有咩最慳錢嘅做法做」。

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