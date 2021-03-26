美中部長會談中，兩國外交官員的表演，充份展示了不同的文化質素。

楊潔篪還在搬弄「中國人受洋人的氣還少嗎」那種陳腔濫調，指責美國人「居高臨下」，斥責美國無權指責北京侵犯人權，說「中國人不吃這一套」。

民族自卑 中國人妄想被迫害

這番說話引起大陸五毛與小粉紅的歡呼，官媒找出120年前李鴻章與八國聯軍簽署「辛丑條約」的舊照，與美中會談現場照片並列對照，以此挑動民族情緒。新仇舊恨交織，中國人不再受氣，要「平視」美帝國主義了。

那中國人吃哪一套呢？吃美帝跪下那一套？

中共一直將百年國恥視為凝聚民心、煽動民族主義的工具，卻使民族自卑感深入人心。中國人普遍都有一種潛在的被迫害妄想症，一旦與外國政府發生糾紛，馬上聯想到被人欺負，聯想到帝國主義亡我之心不死，聯想到你死我活的鬥爭。

在被迫害妄想症背後，卻是另一種心態，那可稱之為「天朝威加海外妄想症」。中國人因為曾經「闊」過，萬邦來朝，輝煌歲月千年以下被子孫膜拜，中國人永遠緬懷俯視東西方各國、世界唯我獨尊的氣概。兩種畸形的心態長年並存，互相激化，使中國人與外國打交道永遠糾結難平。

如果美帝亡我之心不死，那在文革後中共搖搖欲墜時，美國人為何不踏上一腳，促使中共垮台？相反的，中共一旦實行改革開放，美國即全力支持，美方接收大量中國留學生，到中國投資，貸款給中國，輸出高新技術，以至協助中共加入聯合國，給予中共最惠國待遇，推動中共加入世貿組織等等，拯救中共於水火之中。沒有美國的協助，中共會不會有今日，或會不會在短時間內振衰起敝，那都是一個問題。此所以鄧小平說：「凡是和美國搞好關係的國家都富了」，又說「美中關係好起來才行」。

當其時，為何不說「不吃洋人那一套」？

120年前與八國聯軍簽下辛丑條約（事件起因是濫殺外國人），中國付出的戰爭賠款，美國政府分文不取，全數用來幫助中國建醫院和學校。國共兩黨爭天下時，美國主張國共隔江而治，談判建立民主制度。美國若乘中國之危落井下石，今日中國不會是這樣。

天朝崛起 俯視他國享受虛榮

楊潔篪說這些話之前，有沒有反省過中共對待美國的所作所為？美國幫中共脫貧，中共卻恩將仇報，強迫技術轉移，竊取科技情報，在美國搞統戰和文化滲透；中共收買中小國家，削弱美國在國際組織中的影響力，又利用金錢外交在中南美洲挖美國牆腳，甚至以種種手段影響美國國內的政治生態。

歷屆美國總統長期容忍中共，甚至八九六四後，美國也慢慢修復兩國之間的正常關係，直至搞到今日地步——美國受中共的氣還少嗎？今日若美國拍案而起，那也是中共咎由自取。

香港人百年接受英國管治，香港不但沒有成為人間地獄，甚且在英國人管理下，把香港建成中國國土上唯一的自由樂土。香港人沒有被迫害妄想症，也沒有天朝威加海外妄想症，香港人心態很平衡，與世界各國政府和人民都能平等相處。

中國百年受辱，習慣仰視西方列強，今日強大了，就想要享受俯視他國的榮耀，這就是「受迫害妄想症」與「天朝威加海外妄想症」的綜合病症。中國人要先治好自己的心理病，才可以和世界各國講平等，才可以作為一個體面的強國，立於世界民族之林。

世上只有符合人性的制度才能長久，普世價值符合人性，代表歷史發展的趨勢。中共特色的社會主義，帶給中國人的卻是嚴重的貧富懸殊，是苛政猛於虎，是人類文明的倒退。楊潔篪煽起的民族主義亢奮，只會加重中國人的心理疾患。

中國要平視世界，不能靠錢，也不能靠武力，要靠平常人的平常心。

方圓

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