【刺激經濟】

【本報訊】本港疫潮尚未退卻，旅發局已推出涉及1,000萬元的「賞你住」計劃，催谷群體社交活動。市民即日起消費滿800元，憑單據可當作500元本地酒店住宿折扣。約140間參與酒店的名單中，至少六間在過去15日曾有武肺確診者入住或到訪。專家指出，社區隱形傳播鏈未斷，建議參加者避免選擇有關酒店。

旅發局表示，由即日起到本地零售及餐飲實體店消費滿800元，可憑最多兩張收據正本，享用500元本地酒店住宿折扣優惠，入住一晚或連續兩晚住宿，名額兩萬個。整個計劃涉及1,000萬元折扣，旅發局未有交代有關金額是否全數由公帑補貼。計劃共有約140間不同星級的酒店參與，包括每晚房價索價數千元的五星級酒店，如香港四季酒店、香港文華東方酒店、K11 ARTUS等。

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旅發局谷客 名額兩萬個

參加者下月9日早上10時起可直接聯絡參與酒店，提交單據副本預訂。酒店收到預訂資料及核實收據後，將於48小時內確認預訂，個別酒店或會要求提供信用卡資料作保證金。酒店住宿期為下月9日至6月2日，但參加者須於下月9日至5月31日或前登記入住，同時必須提交機印收據正本，500元折扣會於賬單中扣除。計劃名額合共兩萬個。

據衞生防護中心網頁資料，過去15日曾有確診或疑似個案居住或到訪的酒店，至少有六間在「賞你住」酒店名單之列，包括香港天際萬豪酒店、宏基國際賓館、香港海洋公園萬豪酒店、灣景國際、宜必思香港中上環酒店，和香港瑰麗酒店。

呼吸系統科專科醫生梁子超建議，參加者應避免預約有關酒店，「如果有確診者，酒店雖然會清潔同員工檢測，但有時病毒潛伏期，員工一次檢測未必搵到」。他認為活動存在傳播風險，因社區隱形傳播鏈未斷，政府當務之急是盡快令社區清零，「好過你放寬（措施），不斷反彈，拖到經濟民生不振」。

旅發局發言人表示，局方與參與酒店已簽訂協議，一旦參與酒店在「賞你住」活動期間，出現在政府的「曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單」，活動網站會即時暫停顯示有關酒店，直至該酒店從名單中剔除。是次活動中，所有政府指定檢疫酒店並不包括在內，參與酒店亦必須嚴格執行政府的防疫措施，旅發局亦在網站中提醒參加者，留意酒店的防疫措施。